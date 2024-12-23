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Posted 23 декабря, 06:17

Published 23 декабря, 06:17

Modified 23 декабря, 06:19

Updated 23 декабря, 06:19

Поезд Coca-Cola по-тюменски: по городу пройдет колонна тракторов в огнях

Поезд Coca-Cola по-тюменски: по городу пройдет колонна тракторов в огнях

23 декабря 2024, 06:17
Фото: Скриншот видео департамента АПК ТО.
Сюжет
Новый год
Колонная празднично украшенных тракторов проедет по Тюмени, чтобы поднять горожанам настроение.

По Тюмени пройдет новогодний тракторный кортеж, украшенный праздничной иллюминацией. Всех, кто выйдет его встречать, и случайных прохожих ждут концерт и конкурсная программа, рассказали в департаменте агропромышленного комплекса.

«В преддверии нового года мы дарим хорошее праздничное настроение. Дилеры техники приготовили для всех маленьких горожан сладкие подарки для создания новогоднего настроения», — пояснил представитель департамента.
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25 декабря с 16:00 до 17:30 часов колонна пройдет по улице Республики, а в районе пересечения с Профсоюзной пройдут праздничные мероприятия. В 18:00 часов около Алебашевского базара пройдет большая конкурсная программа и концерт.

26 декабря мероприятия с участием украшенной спецтехники состоятся около Алебашевского базара с 14:00 до 15:00 и на Площади 400-летия Тюмени с 21:00 часов.

В Тобольске кондуктор на одной из автобусных линий вышла на работу в костюме ангела, чем удивила горожан. Многие тоболяки признались, что более привычным был бы костюм Деда Мороза или Снегурочки.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Праздники#Новый год
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