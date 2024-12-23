Поезд Coca-Cola по-тюменски: по городу пройдет колонна тракторов в огнях

Posted 23 декабря, 06:17
Published 23 декабря, 06:17
Modified 23 декабря, 06:19
Updated 23 декабря, 06:19
По Тюмени пройдет новогодний тракторный кортеж, украшенный праздничной иллюминацией. Всех, кто выйдет его встречать, и случайных прохожих ждут концерт и конкурсная программа, рассказали в департаменте агропромышленного комплекса.
«В преддверии нового года мы дарим хорошее праздничное настроение. Дилеры техники приготовили для всех маленьких горожан сладкие подарки для создания новогоднего настроения», — пояснил представитель департамента.
25 декабря с 16:00 до 17:30 часов колонна пройдет по улице Республики, а в районе пересечения с Профсоюзной пройдут праздничные мероприятия. В 18:00 часов около Алебашевского базара пройдет большая конкурсная программа и концерт.
26 декабря мероприятия с участием украшенной спецтехники состоятся около Алебашевского базара с 14:00 до 15:00 и на Площади 400-летия Тюмени с 21:00 часов.
В Тобольске кондуктор на одной из автобусных линий вышла на работу в костюме ангела, чем удивила горожан. Многие тоболяки признались, что более привычным был бы костюм Деда Мороза или Снегурочки.