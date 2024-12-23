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Posted 23 декабря, 13:48

Published 23 декабря, 13:48

Modified 23 декабря, 14:01

Updated 23 декабря, 14:01

Под Тюменью произошло страшное ДТП, такси подорожает, а астролог запретил работать

Под Тюменью произошло страшное ДТП, такси подорожает, а астролог запретил работать

23 декабря 2024, 13:48
Фото: 1MI.
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Итоги
На трассе Тюмень-Омск произошло жуткое ДТП, трассу пришлось перекрыть для движения. Большегрузы и две легковушки столкнулись посреди дороги. Также стали известны цены на такси в регионе на новогодние праздники.

Один погиб, двое в больнице

Жуткое ДТП на трассе Тюмень-Омск, на дороге столкнулись два большегруза и две легковушки. Все машины раскидало по трассе, в результате аварии один человек погиб — двое доставлены в больницу.

Из-за масштабов столкновения пришлось перекрыть всю трассу, по предварительным данным виновен водитель больше груза Skania, который въехал во второй грузовик, пока тот совершал поворот.

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Поездки подорожают

В Тюмени, как и обычно, к Новому году подорожает проезд в такси. Примерно в 2-4 раза. В среднем, чек за пару километров поездки может достигать 1500 рублей. В пиковые часы (с 23:00 до 3:00) цены могут быть выше привычных в 5-7 раз.

При этом рассчитывается стоимость по особенным вводным. Это базовый тариф, время поездки, расстояние, а также учет так называемого динамического коэффициента. При этом в качестве экономии многие предлагают использовать коллективные тарифы или договориться поехать, разбив стоимость на несколько человек.

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Идут на поправку

Дети, отравившиеся хлором в Тюменской области, идут на поправку и скоро будут выписаны из больницы. Об этом сообщил мэр Тобольска Петр Вагин. Ребятам стало плохо после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка». По факту уже возбудили уголовное дело, оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

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Дорогам быть!

Мэрия Тюмени пообещала жителям района Березняковский настоящие дороги. Специалисты обеспечили проект дорожного строительства соответствующей документацией и она уже прошла экспертизу. Ожидается, что с общим заключением документ вернется в город в следующем году, а уже в 2026 жители района могут рассчитывать на то, что дороги будут внесены в план по разработке, власти намерены найти на них финансирование.

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Работать запретил парад планет!

Астролог сообщила, что тюменцам нельзя заниматься трудовой деятельностью в последнюю рабочую неделю. Последняя неделя декабря приходится на завершение важного астрологического периода — время, когда Солнце находится в конце Стрельца и постепенно переходит в Козерога. Это переходный момент, который традиционно считается временем подведения итогов и поиска гармонии.

Звездные чтецы советуют потратить эту неделю на поиски самого себя и размышления о своем месте в этом мире, оставив энергию для активной работы уже на следующей год.

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