Под Тюменью произошло страшное ДТП, такси подорожает, а астролог запретил работать

Мэрия Тюмени пообещала жителям района Березняковский настоящие дороги. Специалисты обеспечили проект дорожного строительства соответствующей документацией и она уже прошла экспертизу. Ожидается, что с общим заключением документ вернется в город в следующем году, а уже в 2026 жители района могут рассчитывать на то, что дороги будут внесены в план по разработке, власти намерены найти на них финансирование.