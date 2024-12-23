Под Тюменью произошло страшное ДТП, такси подорожает, а астролог запретил работать

Posted 23 декабря, 13:48
Published 23 декабря, 13:48
Modified 23 декабря, 14:01
Updated 23 декабря, 14:01
Жуткое ДТП на трассе Тюмень-Омск, на дороге столкнулись два большегруза и две легковушки. Все машины раскидало по трассе, в результате аварии один человек погиб — двое доставлены в больницу.
Из-за масштабов столкновения пришлось перекрыть всю трассу, по предварительным данным виновен водитель больше груза Skania, который въехал во второй грузовик, пока тот совершал поворот.
В Тюмени, как и обычно, к Новому году подорожает проезд в такси. Примерно в 2-4 раза. В среднем, чек за пару километров поездки может достигать 1500 рублей. В пиковые часы (с 23:00 до 3:00) цены могут быть выше привычных в 5-7 раз.
При этом рассчитывается стоимость по особенным вводным. Это базовый тариф, время поездки, расстояние, а также учет так называемого динамического коэффициента. При этом в качестве экономии многие предлагают использовать коллективные тарифы или договориться поехать, разбив стоимость на несколько человек.
Дети, отравившиеся хлором в Тюменской области, идут на поправку и скоро будут выписаны из больницы. Об этом сообщил мэр Тобольска Петр Вагин. Ребятам стало плохо после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка». По факту уже возбудили уголовное дело, оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.
Мэрия Тюмени пообещала жителям района Березняковский настоящие дороги. Специалисты обеспечили проект дорожного строительства соответствующей документацией и она уже прошла экспертизу. Ожидается, что с общим заключением документ вернется в город в следующем году, а уже в 2026 жители района могут рассчитывать на то, что дороги будут внесены в план по разработке, власти намерены найти на них финансирование.
Астролог сообщила, что тюменцам нельзя заниматься трудовой деятельностью в последнюю рабочую неделю. Последняя неделя декабря приходится на завершение важного астрологического периода — время, когда Солнце находится в конце Стрельца и постепенно переходит в Козерога. Это переходный момент, который традиционно считается временем подведения итогов и поиска гармонии.
Звездные чтецы советуют потратить эту неделю на поиски самого себя и размышления о своем месте в этом мире, оставив энергию для активной работы уже на следующей год.