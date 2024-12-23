МКД в Тюмени неожиданно на пять дней отключили от воды

Posted 23 декабря, 08:39
Published 23 декабря, 08:39
Modified 23 декабря, 08:43
Updated 23 декабря, 08:43
Жители многоквартирного дома в Тюмени пять дней живут без доступа к горячей и холодной воде. Из крана даже не капает, а про подвоз воды никто не слышал.
Тюменец Александр пожаловался, что управляющая компания «Мэтрум» оставила жильцов многоэтажки без горячей и холодной воды на пять дней. О подвозе питьевой воды никто не позаботился — людей бросили выживать, кто как может.
«Пятый день нет ни холодной, ни горячей воды. Весь дом отключили. Управляющая компания кормит завтраками, подвоз воды тоже не организован», — рассказал тюменец порталу 72.RU.
Сотрудники УК объяснили, что пытаются сохранить здоровье и собственность жильцов на четырех этажах новостройки. В одной из квартир на верхнем этаже случилась протечка. Для ремонта нужен доступ в несколько квартир, но их владельцев уже несколько дней нет дома.
«Обратились из 101-й квартиры. Нужно было получить доступ в квартиры № 46, 57 и 145, но его не было. Сегодня ориентировочно до трех часов должны устранить проблему», — заверили в управляйке.
Как сообщал «Наш Город», два микрорайона в Ялуторовске остались без отопления. Перебои в электроснабжении привели к тому, что котел отключился. Перезапустить его смогли только утром.