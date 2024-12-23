МКД в Тюмени неожиданно на пять дней отключили от воды

Сотрудники УК объяснили, что пытаются сохранить здоровье и собственность жильцов на четырех этажах новостройки. В одной из квартир на верхнем этаже случилась протечка. Для ремонта нужен доступ в несколько квартир, но их владельцев уже несколько дней нет дома.