Лапки прочь! Как тюменцам защитить ёлку от пушистых хулиганов?

Украшение ёлки гирляндами и лампочками создаёт атмосферу праздника, но может представлять опасность для животных, особенно если ваши пушистые любимцы часто пытаются достать до «огоньков». Чтобы избежать рисков, рекомендуем использовать гирлянды с не нагревающимися элементами и надёжно закреплять их на ветках. Кроме того, важно следить за состоянием проводов: они не должны быть повреждены, а также лучше убрать их от глаз питомцы в укромное место.