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Posted 23 декабря, 06:52

Published 23 декабря, 06:52

Modified 23 декабря, 06:56

Updated 23 декабря, 06:56

Тюменцам рассказали, как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев.

Лапки прочь! Как тюменцам защитить ёлку от пушистых хулиганов?

23 декабря 2024, 06:52
Фото: nashgorod.ru. Тюменцам рассказали, как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев.

Тюменцам рассказали, как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев

Сюжет
Елка
Новый год — время чудес и праздников, но для владельцев домашних животных это ещё и период, когда ёлка может стать настоящей ареной для приключений. Кошки, собаки и даже попугаи могут превратить вашу красиво украшенную ёлку в объект для игр и разрушений.

Каждый год, когда наступает Новый год мы устанавливаем ёлку и готовим праздничное настроение. Однако для владельцев домашних животных этот процесс может быть не таким радостным. Домашние любимцы могут воспринимать ёлку как новый объект для игры, а украшения — как игрушки. В результате, вместо праздничного уюта, могут появиться разочарования и даже опасности для здоровья питомцев. Однако ветеринар Олег Мальков рассказал, как обезопасить ёлку от пушистого хулигана.

Выберите правильное место для ёлки

Одним из самых важных шагов в защите ёлки от животных является правильное её расположение.

Так, ёлку стоит размещать далеко от зоны активности питомца. Если у вас есть кошка или собака, которая любит исследовать все вокруг, поставьте ёлку в угол, вдали от мест, где питомец часто играет. Также вы можете разметить вашу ёлку на подставке или возвышении.

«Некоторые владельцы кошек ставят ёлку на специальную подставку с высоким основанием, чтобы питомцы не могли дотянуться до неё. Также можно установить ёлку на небольшую платформу или стол, чтобы она была выше, чем уровень, на котором гуляют животные. Но это будет работать только, если ваши питомцы послушные и воспитанные, пушистым хулиганам такие меры не помешают», — говорит ветеринар.
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Укрепление ёлки

Чтобы ёлка не упала, когда питомец решит «поиграть» с ней, следует установить ее максимально крепко. Используйте крепкую подставку для ёлки, которая обеспечит её устойчивость. Некоторые подставки имеют специальное крепление, чтобы зафиксировать ствол дерева.

В случае, если вы используете живое дерево, можно зафиксировать его с помощью скрытых ремней или нитей, прикрепив к стенам или потолку. Это поможет избежать падения ёлки при попытке питомца подойти к ней или запрыгнуть на неё.

Спреи, аромамасла и цитрус

Если ваш питомец не может устоять перед искушением поиграть с ёлкой, можно попробовать использовать специальные спреи. В магазинах для животных продаются жидкости с распылителями, которые имеют запах, неприятный для питомцев. Они могут быть использованы для обработки ствола ёлки, чтобы отпугнуть питомцев от попыток залезть на дерево или стянуть игрушки.

Однако ветеринар рекомендует использовать натуральные запахи, которые могут защитить вашу ёлку. Так, подойдет апельсиновое или лимонное масло. Животные обычно не любят запах цитруса и такой аромат, исходящий от ели, существенно снизит ее привлекательность для вашего питомца.

«Также можно украсить елку дольками лимона или апельсина. Этого запаха будет достаточно», — говорит ветеринар.
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Оборудование для защиты ёлки

Если ваш питомец особенно активен и любопытен, можно использовать дополнительные барьеры для защиты ёлки. Некоторые владельцы ставят ёлки в большие декоративные сетки, пластиковые коробки или небольшие заборчики, которые мешают животным добраться до украшений или ветвей.

Однако следите за тем, чтобы преграда не стала объектом особого интереса вашего питомца.

Попытки воспитания

Никто не отменял старую добрую воспитательную работу. Иногда обучение питомцев может быть самым эффективным способом предотвратить их интерес к ёлке.

Ветеринар предлагает попробовать отвлечь внимание питомца от ветвей и украшений.

«Когда животное пытается подойти к ёлке, перенаправляйте его внимание на игрушки или другие предметы, с которыми он может безопасно играть. И также обучите питомца реагировать на команду „нельзя“, чтобы при попытке подойти к ёлке он останавливался и отходил. Но ни в коем случае мы не применяем насилие при дрессировке», — говорит Мальков.
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Какие украшения опасны для животных?

Однако не только ваш питомец может навредить ёлке. Допускается и обратное. А потому ветеринар советует не использовать стеклянные украшения.

«Стеклянные шары и другие украшения, которые легко бьются, могут стать причиной травм для вашего питомца. Если ваш питомец активно интересуется ёлкой, лучше заменить такие предметы на пластиковые или деревянные аналоги», — говорит специалист.

Украшение ёлки гирляндами и лампочками создаёт атмосферу праздника, но может представлять опасность для животных, особенно если ваши пушистые любимцы часто пытаются достать до «огоньков». Чтобы избежать рисков, рекомендуем использовать гирлянды с не нагревающимися элементами и надёжно закреплять их на ветках. Кроме того, важно следить за состоянием проводов: они не должны быть повреждены, а также лучше убрать их от глаз питомцы в укромное место.

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