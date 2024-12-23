Китайские автомобили в Тюменской области вырастут в цене

Posted 23 декабря, 15:17
Published 23 декабря, 15:17
Modified 23 декабря, 15:19
Updated 23 декабря, 15:19
В 2025 году стоимость автомобилей, произведенных в Китае, увеличится не менее чем на 5%. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в автомобильной отрасли.
«Машины подорожают, как минимум, на 5%, а может, и больше. Есть информация, что цены повысят как автозаводы, так и дилеры», — рассказал источник изданию URA.RU на условиях анонимности.
Он также отметил, что цены на подержанные автомобили китайских марок тоже возрастут. Особенно это касается машин премиум-класса, на которые в настоящее время наблюдается высокий спрос.
В УФАС по Тюменской области был направлен письменный запрос, и ответ на него ожидается.
Ранее стало известно, что собственники китайских автомобилей в Тюмени столкнулись с новыми проблемами.