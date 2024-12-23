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Posted 23 декабря, 15:17

Published 23 декабря, 15:17

Modified 23 декабря, 15:19

Updated 23 декабря, 15:19

Китайские автомобили в Тюменской области вырастут в цене

Китайские автомобили в Тюменской области вырастут в цене

23 декабря 2024, 15:17
Фото: 1MI.
Рост стоимости ожидается как на новые, так и на подержанные автомобили.

В 2025 году стоимость автомобилей, произведенных в Китае, увеличится не менее чем на 5%. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в автомобильной отрасли.

«Машины подорожают, как минимум, на 5%, а может, и больше. Есть информация, что цены повысят как автозаводы, так и дилеры», — рассказал источник изданию URA.RU на условиях анонимности.

Он также отметил, что цены на подержанные автомобили китайских марок тоже возрастут. Особенно это касается машин премиум-класса, на которые в настоящее время наблюдается высокий спрос.

В УФАС по Тюменской области был направлен письменный запрос, и ответ на него ожидается.

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Ранее стало известно, что собственники китайских автомобилей в Тюмени столкнулись с новыми проблемами.

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