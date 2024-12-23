Какие астрономические явления жители Тюменской области увидят в январе 2025?

Posted 23 декабря, 15:46
Published 23 декабря, 15:46
Modified 23 декабря, 15:48
Updated 23 декабря, 15:48
В первую неделю следующего года, 3 января, тюменцев ждет мощный метеорный поток Квадрантиды (звездопад с радиантом в созвездии Волопаса около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона). Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.
Уже на следующий день, 4 января, наша планета будет в перигелии, на самом близком расстоянии от звезды. Россияне смогут наблюдать самый большой диск Солнца.
В середине месяца, 16 января, прогнозируется противостояние Марса. Наилучшие условия для наблюдения Красной планеты, вероятно, будут соблюдены.
В следующем году ожидаются четыре затмения. Два частных солнечных: 29 марта (частное) и 21 сентября (частное) и два полных лунных: 14 марта (полное) и 7 сентября (полное). С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.
Напомним, недавно главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния.
Ранее издание «Наш город» писало, что из-за взрыва на Солнце на Тюменскую область обрушится магнитная буря.