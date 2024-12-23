Какие астрономические явления жители Тюменской области увидят в январе 2025?

В первую неделю следующего года, 3 января, тюменцев ждет мощный метеорный поток Квадрантиды (звездопад с радиантом в созвездии Волопаса около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона). Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.