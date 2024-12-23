Ханты-Мансийск примет конференцию для педагогов музыкальных школ

Гастроли в Югре завешают сезон Музыкальных мастерских. В 2024 году в проекте прияли участие более 1000 учеников и педагогов из 14 населенных пунктов Ямала, Югры, Омской и Оренбургской областей, а также из Москвы. Для них проводились экспертные мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, вокалу, композиторскому мастерству и современным методикам преподавания. Более 3000 жителей регионов, в том числе поселений крайнего Севера, посетили открытые концерты классической музыки.