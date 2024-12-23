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Posted 23 декабря, 12:49

Published 23 декабря, 12:49

Modified 23 декабря, 12:51

Updated 23 декабря, 12:51

Ханты-Мансийск примет конференцию для педагогов музыкальных школ

Ханты-Мансийск примет конференцию для педагогов музыкальных школ

23 декабря 2024, 12:49
Фото: Артур Байбулатов.
В Югре стартовал ежегодный проект по развитию музыкального образования — музыкальная мастерская Юрия Розума. Ханты-Мансийск в 2025 году примет конференцию для педагогов музыкальных школ из регионов России.
«Создание эффективной системы выявления и поддержки талантов наших детей — одна из национальных целей, определенных Президентом России, и приоритет для Правительства Югры. Мы стремимся создать равные условия для реализации творческого потенциала детей и молодежи. „Музыкальная мастерская Юрия Розума“ — это еще одна возможность для наших ребят погрузиться в мир искусства. В рамках образовательного проекта юные музыканты получают ценные знания от признанных мастеров, выступают с ними на одной сцене. Участие в проекте вдохновляет детей на новые успехи и дает веру в себя», — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.

В окружной столице более 100 учеников и педагогов Центра искусств для одаренных детей Севера приняли участие в мастер-классах экспертов ведущих творческих вузов России по фортепиано, флейте, домре и вокалу. Юные артисты также выступили на открытом концерте вместе с народным артистом России, пианистом Юрием Розумом и другими мастерами в Органном зале центра «Югра-классик». В Ханты-Мансийске проект реализуется при поддержке «Газпромнефть-Хантоса». 23 декабря мастер-классы и предновогодний концерт впервые пройдут в поселке Салым.

Фото: Артур Байбулатов
«Большая миссия нашей „Музыкальной мастерской“ — это создание равных возможностей для талантливых детей. Мы ездим по небольшим городам и селам, в том числе отдаленным, среди которых и Тарко-Сале, и Ноябрьск, и Тазовский, теперь к списку добавился Салым в ХМАО-Югре. Потому что живущие там дети точно так же, как и жители мегаполисов, заслуживают интересных мастер-классов и больших фестивалей. Но вот возможностей у них гораздо меньше, хотя они так же любят творчество и музыку, мечтают о большой сцене и ежедневно работают над своей техникой. И соблюдать этот баланс для нас, экспертов проекта, особенно отрадно», — пояснил народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.
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Гастроли в Югре завешают сезон Музыкальных мастерских. В 2024 году в проекте прияли участие более 1000 учеников и педагогов из 14 населенных пунктов Ямала, Югры, Омской и Оренбургской областей, а также из Москвы. Для них проводились экспертные мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, вокалу, композиторскому мастерству и современным методикам преподавания. Более 3000 жителей регионов, в том числе поселений крайнего Севера, посетили открытые концерты классической музыки.

Также в 2024 года на Ямале прошла первая конференция для 130 педагогов музыкальных школ из семи регионов, где они смогли повысить свой профессиональный уровень и обменяться опытом.

Фото: Артур Байбулатов

В 2025 году вторая конференция при поддержке правительства Югры пройдёт в Ханты-Мансийске. Музыкальная мастерская Юрия Розума проводится в Югре с 2018 года по программе социальных инвестиций «Родные города». За это время в проекте приняли участие 400 учеников и педагогов музыкальных школ региона, их концерты посетили 1100 жителей региона. Инициатива реализуется при поддержке правительства Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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«Культурно-образовательные проекты, которые мы поддерживаем в Ханты-Мансийске, позволяют нам развивать творческий потенциал подрастающего поколения, вдохновлять молодежь заниматься музыкальным искусством. „Мастерская Юрия Розума“ не только помогает юным музыкантам делать первые шаги в исполнительском искусстве, но и способствует развитию компетенций педагогов. Такой формат соответствует логике социальных инвестиций компании — мы стремимся делать жизнь в наших городах насыщеннее и интереснее», — сказал генеральный директор нефтедобывающего предприятия Дмитрий Колупаев.
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