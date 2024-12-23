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Posted 23 декабря, 05:29

Published 23 декабря, 05:29

Modified 23 декабря, 05:31

Updated 23 декабря, 05:31

Тюменцы спорят об эффективности реагентов и гранитной крошки на дорогах Тюмени.

Гранитная крошка или реагенты: что поможет Тюмени справиться с гололёдом?

23 декабря 2024, 05:29
Фото: 1MI. Тюменцы спорят об эффективности реагентов и гранитной крошки на дорогах Тюмени.

Тюменцы спорят об эффективности реагентов и гранитной крошки на дорогах Тюмени

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Снег
В Тюмени уже много лет остро стоит вопрос о том, как эффективно бороться с гололёдом. Горожане недовольны как реагентами, которые превращают дороги в кашу, так и гранитной крошкой, которая может повредить автомобили. Как же найти оптимальное решение?

Галит против гранитной крошки

В Тюмени сейчас применяется, как гранитная крошка, так и реагенты. По словам Евгения Сорокина, руководителя департамента, который занимается вопросами дорожной инфраструктуры и транспорта в городской администрации, власти приняли решение использовать гранитный щебень для предотвращения образования гололедицы. Галит же будет применяться только на перекрёстках, где образовался снежный накат.

Распоряжение о минимизации использования реагентов на дороге давал и глава города Максим Афанасьев.

«Принципиально подрядчику было поставлено условие — никакой соли на тротуарах, только механическая уборка и посыпка отсевом. Детально разбирались, какая техника будет использоваться, почему возникают сложности. Ситуация у меня на особом контроле», — отмечал градоначальник.

Вместе с тем тюменцы отмечают, что город все же продолжают засыпать солью. Многие горожане убеждены, порою без использования реагентов невозможно обеспечить безопасность для автомобилистов и их автомобилей.

«Если вы рассыпаете крошку на основных дорогах, то у нас все машины царапанные будут. К тому же не всегда так эффективно она работает. Все равно скользко на дорогах. Соль нужно использовать, только не абы как, а по регламенту», — говорит тюменец Андрей Королев.

Вместе с тем и тюменский общественник Алексей Савоськин говорит о том, что в Тюмени не получится ограничиться обработкой тротуаров только отсевом щебня. Для борьбы с гололедицей все же эффективнее работает соль.

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Преимущества и недостатки

Учитывая, что зима в этом году в Тюмени особенно теплая, наледь в городе образуется регулярно, превращая улицы в опасные катки, затрудняя передвижение пешеходов и транспорта. Традиционно в Тюмени для борьбы с гололедицей использовали реагенты, мотивировали применение химии ее преимуществами, о которых «Нашему городу» рассказал инженер-технолог Антон Шишкин.

«Химические реагенты, которые используются для борьбы с гололёдом, включают различные смеси на основе хлоридов — натрия, кальция, магния. Они действуют, снижая температуру замерзания воды, что позволяет льду и снегу быстрее таять», — объясняет эксперт.

К преимуществам реагентов специалист относит:

  • Быстрое действие. Реагенты способны растворять лёд уже при низких температурах, что особенно важно для дорог с интенсивным движением.
  • Удобство использования. Они легко распределяются по поверхности с помощью техники, а их действие начинается сразу после нанесения.
  • Применимость на сложных участках. Реагенты часто применяются на мостах, подъёмах и развязках, где гололёд наиболее опасен. Тогда как другие методы на таких участках могут быть не так эффективны.

Однако горожане многие годы жалуются, что из-за реагентов дороги превращаются в кашу, на автомобилях появляется ржавчина, портится обувь пешеходов и страдают лапы животных. К тому же, как говорит эколог Ирина Гаврина, реагенты наносят вред и в долгосрочной перспективе.

«Хлориды могут накапливаться в почве и водоёмах, нарушая экосистемы», — указывает специалист.

Вместе с тем к недостаткам можно отнести:

  • Пагубное влияние на автомобили, обувь и животных. Реагенты ускоряют коррозию металла и разрушают подошвы обуви, что вызывает недовольство автомобилистов и пешеходов.
  • Высокая стоимость реагентов. Химические смеси стоят недёшево, особенно если их закупать в больших объёмах.
  • Неэффективность при экстремальных морозах. При температурах ниже -20 °C большинство реагентов теряет свою эффективность.
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Гранитная крошка представляет собой мелкие частицы измельчённого камня, которые создают сцепление между обувью пешеходов или шинами автомобилей и обледеневшей поверхностью. Она особенно популярна в регионах с суровыми зимами.

По словам экспертов, преимуществами этого вида обработки дорог можно назвать:

  • Эффективность на любых температурах. Гранитная крошка остаётся эффективной даже при экстремальных морозах, так как не тает и не теряет своих свойств.
  • Экологическая безопасность. Крошка не содержит химических веществ, поэтому не загрязняет почву и водоёмы.
  • Экономичность. При правильном сборе и переработке её можно использовать повторно, что снижает расходы на покупку.

К минусам можно отнести:

  • Необходимость последующей механической уборки. После зимы крошку необходимо собирать, чтобы избежать её накопления на улицах, что увеличивает затраты на весеннюю уборку
  • Пылеобразование. В тёплое время года гранитная крошка превращается в мелкую пыль, которая ухудшает качество воздуха в городе.
  • Скользкость в отдельных случаях. Если слой крошки слишком тонкий, она может быть менее эффективной при сильном гололёде.

При этом, как говорит аварийный комиссар Владимир Мельников, при имеющихся достоинствах важно отмечать значимость имеющихся недостатков.

«Гранитная крошка отлично зарекомендовала себя на тротуарах и во дворах. Она создаёт дополнительное сцепление. Однако для автомобильных дорог её применение не всегда целесообразно, поскольку крупные частицы могут повредить шины и лакокрасочное покрытие автомобилей. В таких случаях незаменимыми становятся реагенты, которые предотвращают образование наледи и быстро справляются с обледенелыми участками», — рассказал «Нашему городу» специалист.
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Что эффективнее? Сравнение в цифрах

Специалисты также подготовили сравнительную таблицу, в которой представлены ключевые параметры материалов, применяемых для борьбы с гололедицей.

Критерий Реагенты Гранитная крошка
Стоимость Высокая Средняя
Влияние на экологию Негативное Умеренное
Эффективность Высокая, но до -20 °C Высокая при любых температурах
Удобство применения Высокое Требуется сбор и переработка
Риски Коррозия, опасность для имущества и экологии Пылеобразование весной

Как говорит тюменский урбанист Никита Мельников, важно учитывать особенности тюменского климата и возможность использовать каждый из видов обработки в зависимости от конкретной ситуации.

«Ни один метод не идеален, но лучший результат достигается при их комбинации. Реагенты необходимо применять дозированно, только на участках с интенсивным движением, а в зонах отдыха и на тротуарах стоит использовать гранитную крошку. Важно вовлекать жителей в обсуждение этих вопросов, так как борьба с зимними проблемами — это не только ответственность коммунальных служб, но и забота о комфорте и здоровье всех горожан», — отметил в разговоре с «Нашим городом» Мельников.
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Ошибки Тюмени в борьбе со льдом

Специалисты отмечают, что использовать высокоэффективные в условиях наледи реагенты в Тюмени не умеют, так как дороги засыпают галитом сразу после снегопадов. Как говорит инженер по содержанию и ремонту дорог Игорь Бабушкин, это нарушает технологию использования матер иала и сводит на ноль его эффективность.

«Что бы вы не использовали, первым делом нужно очистить дороги от снега. Ни крошка, ни галит работать на заснеженной дороге не будут. В Тюмени же усердно пытаются солью топить снег, но это так не работает. А с учетом высокой стоимости материала, деньги просто растворяются. А они бюджетные», — указывает специалист.

Вместе с тем городские службы используют галит в избыточных количествах, это усугубляет его воздействие на окружающую среду, снижая эффективность работы реагента.

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Грамотное комбинирование и новые материалы

Некоторые специалисты выступают за внедрение альтернативных технологий, которые могли бы заменить традиционные методы. Например:

  • Биодеградируемые реагенты. Учёные разрабатывают смеси, которые оказывают минимальное воздействие на природу. Например, реагенты на основе натуральных компонентов (жидкий хлорид кальция, дополненный экстрактами растительных отходов) уже успешно тестируются в некоторых городах России.
  • Смешанные покрытия. Это комбинация гранитной крошки с полимерами, которые предотвращают её разлетание и пыление.
  • Инфракрасные технологии. В некоторых странах для борьбы с гололёдом используются дорожные покрытия, нагревающиеся от инфракрасных лучей. Это дорого, но эффективно, особенно в местах с интенсивным движением.

Тем не менее, существующий подход к использованию гранитной крошки и галита также имеет свои преимущества. Однако на данный момент система не всегда применяется оптимальным образом. Как минимум, из-за того, что дорожные службы не успевать своевременно убирать снег.

По мнению экспертов, комбинированный метод, включающий в себя реагенты и гранитную крошку, является эффективным, но для минимизации негативных последствий необходимо найти баланс между этими компонентами, совершенствовать технологии и привлекать тюменцев к обсуждению проблемных участков и способов борьбы с гололёдом на них.

Однозначного ответа на вопрос, что лучше — реагенты или гранитная крошка, — нет. Выбор зависит от конкретных условий, климатических особенностей и приоритетов города. Однако сочетание этих двух методов, а также их грамотное использование каждого их них помогут Тюмени справиться с зимними трудностями, обеспечив безопасность и комфорт для всех жителей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени можно покататься на коньках.

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