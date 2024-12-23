Гранитная крошка или реагенты: что поможет Тюмени справиться с гололёдом?

Posted 23 декабря, 05:29
Published 23 декабря, 05:29
Modified 23 декабря, 05:31
Updated 23 декабря, 05:31
В Тюмени сейчас применяется, как гранитная крошка, так и реагенты. По словам Евгения Сорокина, руководителя департамента, который занимается вопросами дорожной инфраструктуры и транспорта в городской администрации, власти приняли решение использовать гранитный щебень для предотвращения образования гололедицы. Галит же будет применяться только на перекрёстках, где образовался снежный накат.
Распоряжение о минимизации использования реагентов на дороге давал и глава города Максим Афанасьев.
«Принципиально подрядчику было поставлено условие — никакой соли на тротуарах, только механическая уборка и посыпка отсевом. Детально разбирались, какая техника будет использоваться, почему возникают сложности. Ситуация у меня на особом контроле», — отмечал градоначальник.
Вместе с тем тюменцы отмечают, что город все же продолжают засыпать солью. Многие горожане убеждены, порою без использования реагентов невозможно обеспечить безопасность для автомобилистов и их автомобилей.
«Если вы рассыпаете крошку на основных дорогах, то у нас все машины царапанные будут. К тому же не всегда так эффективно она работает. Все равно скользко на дорогах. Соль нужно использовать, только не абы как, а по регламенту», — говорит тюменец Андрей Королев.
Вместе с тем и тюменский общественник Алексей Савоськин говорит о том, что в Тюмени не получится ограничиться обработкой тротуаров только отсевом щебня. Для борьбы с гололедицей все же эффективнее работает соль.
Учитывая, что зима в этом году в Тюмени особенно теплая, наледь в городе образуется регулярно, превращая улицы в опасные катки, затрудняя передвижение пешеходов и транспорта. Традиционно в Тюмени для борьбы с гололедицей использовали реагенты, мотивировали применение химии ее преимуществами, о которых «Нашему городу» рассказал инженер-технолог Антон Шишкин.
«Химические реагенты, которые используются для борьбы с гололёдом, включают различные смеси на основе хлоридов — натрия, кальция, магния. Они действуют, снижая температуру замерзания воды, что позволяет льду и снегу быстрее таять», — объясняет эксперт.
К преимуществам реагентов специалист относит:
Однако горожане многие годы жалуются, что из-за реагентов дороги превращаются в кашу, на автомобилях появляется ржавчина, портится обувь пешеходов и страдают лапы животных. К тому же, как говорит эколог Ирина Гаврина, реагенты наносят вред и в долгосрочной перспективе.
«Хлориды могут накапливаться в почве и водоёмах, нарушая экосистемы», — указывает специалист.
Вместе с тем к недостаткам можно отнести:
Гранитная крошка представляет собой мелкие частицы измельчённого камня, которые создают сцепление между обувью пешеходов или шинами автомобилей и обледеневшей поверхностью. Она особенно популярна в регионах с суровыми зимами.
По словам экспертов, преимуществами этого вида обработки дорог можно назвать:
К минусам можно отнести:
При этом, как говорит аварийный комиссар Владимир Мельников, при имеющихся достоинствах важно отмечать значимость имеющихся недостатков.
«Гранитная крошка отлично зарекомендовала себя на тротуарах и во дворах. Она создаёт дополнительное сцепление. Однако для автомобильных дорог её применение не всегда целесообразно, поскольку крупные частицы могут повредить шины и лакокрасочное покрытие автомобилей. В таких случаях незаменимыми становятся реагенты, которые предотвращают образование наледи и быстро справляются с обледенелыми участками», — рассказал «Нашему городу» специалист.
Специалисты также подготовили сравнительную таблицу, в которой представлены ключевые параметры материалов, применяемых для борьбы с гололедицей.
|Критерий
|Реагенты
|Гранитная крошка
|Стоимость
|Высокая
|Средняя
|Влияние на экологию
|Негативное
|Умеренное
|Эффективность
|Высокая, но до -20 °C
|Высокая при любых температурах
|Удобство применения
|Высокое
|Требуется сбор и переработка
|Риски
|Коррозия, опасность для имущества и экологии
|Пылеобразование весной
Как говорит тюменский урбанист Никита Мельников, важно учитывать особенности тюменского климата и возможность использовать каждый из видов обработки в зависимости от конкретной ситуации.
«Ни один метод не идеален, но лучший результат достигается при их комбинации. Реагенты необходимо применять дозированно, только на участках с интенсивным движением, а в зонах отдыха и на тротуарах стоит использовать гранитную крошку. Важно вовлекать жителей в обсуждение этих вопросов, так как борьба с зимними проблемами — это не только ответственность коммунальных служб, но и забота о комфорте и здоровье всех горожан», — отметил в разговоре с «Нашим городом» Мельников.
Специалисты отмечают, что использовать высокоэффективные в условиях наледи реагенты в Тюмени не умеют, так как дороги засыпают галитом сразу после снегопадов. Как говорит инженер по содержанию и ремонту дорог Игорь Бабушкин, это нарушает технологию использования матер иала и сводит на ноль его эффективность.
«Что бы вы не использовали, первым делом нужно очистить дороги от снега. Ни крошка, ни галит работать на заснеженной дороге не будут. В Тюмени же усердно пытаются солью топить снег, но это так не работает. А с учетом высокой стоимости материала, деньги просто растворяются. А они бюджетные», — указывает специалист.
Вместе с тем городские службы используют галит в избыточных количествах, это усугубляет его воздействие на окружающую среду, снижая эффективность работы реагента.
Некоторые специалисты выступают за внедрение альтернативных технологий, которые могли бы заменить традиционные методы. Например:
Тем не менее, существующий подход к использованию гранитной крошки и галита также имеет свои преимущества. Однако на данный момент система не всегда применяется оптимальным образом. Как минимум, из-за того, что дорожные службы не успевать своевременно убирать снег.
По мнению экспертов, комбинированный метод, включающий в себя реагенты и гранитную крошку, является эффективным, но для минимизации негативных последствий необходимо найти баланс между этими компонентами, совершенствовать технологии и привлекать тюменцев к обсуждению проблемных участков и способов борьбы с гололёдом на них.
Однозначного ответа на вопрос, что лучше — реагенты или гранитная крошка, — нет. Выбор зависит от конкретных условий, климатических особенностей и приоритетов города. Однако сочетание этих двух методов, а также их грамотное использование каждого их них помогут Тюмени справиться с зимними трудностями, обеспечив безопасность и комфорт для всех жителей.