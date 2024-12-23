Гранитная крошка или реагенты: что поможет Тюмени справиться с гололёдом?

Тюменцы спорят об эффективности реагентов и гранитной крошки на дорогах Тюмени

Сюжет Снег

В Тюмени уже много лет остро стоит вопрос о том, как эффективно бороться с гололёдом. Горожане недовольны как реагентами, которые превращают дороги в кашу, так и гранитной крошкой, которая может повредить автомобили. Как же найти оптимальное решение?