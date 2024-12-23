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Posted 23 декабря, 19:27

Published 23 декабря, 19:27

Modified 23 декабря, 19:27

Updated 23 декабря, 19:27

Ефимов: В Тимирязевском районе Москвы 180 москвичей получили жилье по реновации

Ефимов: В Тимирязевском районе Москвы 180 москвичей получили жилье по реновации

23 декабря 2024, 19:27
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Жители двух старых домов начали переселение в новостройку по программе реновации в Тимирязевском районе на севере Москвы.

Новое жилье находится по адресу: Дмитровское шоссе, дом 55А. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, переданным под заселение по программе реновации. В нее переедут около 180 жителей двух старых домов на Линейном проезде», — рассказал Владимир Ефимов. По словам заммэра, всего в Тимирязевском районе в программу реновации вошли 45 домов, в новые квартиры въедут 8,2 тысячи жителей.

Возле новостройки разбили детскую и две спортивные площадки, а также организовали зону отдыха для горожан. На придомовой территории проведены работы по комплексному озеленению: там высажено суммарно более 650 деревьев и кустарников. Об этом сообщает mos.ru.

«В двухсекционной новостройке предусмотрено 153 квартиры, в том числе восемь — для маломобильных граждан, площадью 8,8 тысячи квадратных метров», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он рассказал, что дом находится в районе со сложившейся городской инфраструктурой, рядом с московскими городскими вокзалами. На первых нежилых этажах новостройки будут работать магазины, аптеки, пункты выдачи заказов или другие объекты для бытовых нужд.

Будущим новоселам город предоставляет комфортные квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Жилье оснащено сантехникой, электроплитами, осветительными приборами и готово к переезду будущих новоселов.

«На первом этаже новостройки по адресу Дмитровское шоссе, дом 55 открылся центр информирования по переселению, в котором профильные специалисты будут консультировать участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также напомнил, что к услугам будущих новоселов суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что все новые жилые комплексы, появившиеся в рамках программы реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.

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