Ефимов: В Тимирязевском районе Москвы 180 москвичей получили жилье по реновации

«В двухсекционной новостройке предусмотрено 153 квартиры, в том числе восемь — для маломобильных граждан, площадью 8,8 тысячи квадратных метров», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он рассказал, что дом находится в районе со сложившейся городской инфраструктурой, рядом с московскими городскими вокзалами. На первых нежилых этажах новостройки будут работать магазины, аптеки, пункты выдачи заказов или другие объекты для бытовых нужд.