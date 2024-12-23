Даешь бонус! Четверть тюменцев ждет 13-ю зарплату

Posted 23 декабря, 05:45
Published 23 декабря, 05:45
Modified 23 декабря, 05:48
Updated 23 декабря, 05:48
Опрос проводился среди трудоустроенных соискателей в Уральском федеральном округе, куда входит и Тюменская область.
26% опрошенных уверены, что получат годовую премию, из них 16% настроены на премирование в полном объем, а 10% допускают, что сумму урежут.
Чаще всего бонусы в той или иной сумме получают работники в сфере науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего 13-ю зарплату получают работники сферы закупок — всего 11%.
Почти половина (48%) респондентов не рассчитывают на денежные бонусы к Новому году. Из них 4% остались без премии именно в этом году, а 44% никогда не видели 13-й зарплаты в своей компании.
Как писал «Наш Город», 56% работающих тюменцев в 2025 году ожидают роста заработной платы. Чаще всего такие настроение высказывали водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал.