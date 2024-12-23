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Posted 23 декабря, 05:45

Published 23 декабря, 05:45

Modified 23 декабря, 05:48

Updated 23 декабря, 05:48

Даешь бонус! Четверть тюменцев ждет 13-ю зарплату

Даешь бонус! Четверть тюменцев ждет 13-ю зарплату

23 декабря 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Около 26% тюменских работников настроены получить денежные бонусы в конце года. Аналитики hh.ru узнали, сколько компаний не готовы раздать годовые премии.

Опрос проводился среди трудоустроенных соискателей в Уральском федеральном округе, куда входит и Тюменская область.

26% опрошенных уверены, что получат годовую премию, из них 16% настроены на премирование в полном объем, а 10% допускают, что сумму урежут.

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Чаще всего бонусы в той или иной сумме получают работники в сфере науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего 13-ю зарплату получают работники сферы закупок — всего 11%.

Почти половина (48%) респондентов не рассчитывают на денежные бонусы к Новому году. Из них 4% остались без премии именно в этом году, а 44% никогда не видели 13-й зарплаты в своей компании.

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Как писал «Наш Город», 56% работающих тюменцев в 2025 году ожидают роста заработной платы. Чаще всего такие настроение высказывали водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал.

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#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюменская область#Новый год#Премии
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