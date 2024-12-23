«Биодроны» добрались уже и до Тюмени. Кто заставил школьников поджечь технику?

Posted 23 декабря, 17:12
Published 23 декабря, 17:12
Modified 23 декабря, 17:28
Updated 23 декабря, 17:28
За последние несколько дней было задержано около 20 человек за поджоги банковских отделений, почтовых офисов и торговых центров. Большинство подобных случаев было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, но похожая история произошла и в Тюменской области.
Телеграм-канал Baza сообщил, что в Тобольске было возбуждено уголовное дело по факту поджога снегоуборочную машину. По имеющимся данным, вечером 21 декабря на территории базы РЖД на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику и забросали часть машин белой краской.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которыми оказались трое школьников, обучающихся на севере города. Согласно версии следствия, подростки получили указание от неизвестного лица в мессенджере, который пообещал им вознаграждение за поджог.
В результате инцидента было инициировано уголовное дело по статье о террористическом акте. Сообщается, что девятиклассники были помещены в изолятор временного содержания, а пятиклассник — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
В последнее время на территории нашей страны участились случаи, в которых участвуют так называемые «биодроны» — граждане, действующие по указанию кураторов.
В Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов: в Тихвинском районе молодой человек пытался поджечь отделение почты, в Кингисеппском районе десятиклассница облила горючей смесью здание местной администрации, пенсионерка запустила фейерверки в банке на севере города, 20-летний парень бросал коктейли Молотова в военкомат на набережной Фонтанки, а 16-летняя девушка подожгла полицейский автомобиль в Красногвардейском районе. Все эти преступления были совершены по указанию кураторов. Рассмотрим один из эпизодов, чтобы понять, как это работает.
Интересна история со школьницей, которая стала жертвой «оператора связи», который начал запугивать её угрозами блокировки SIM-карты. Следователи уже установили, что в ходе напряженного диалога подростка психологически давили, и она поверила в угрозу. «Представитель оператора» пообещал помочь и переключил её на следующего участника схемы.
«Помощник» сообщил, что на имя её матери якобы оформлены кредиты, и для решения проблемы нужно переоформить «Госуслуги» на себя, добавив туда свой номер телефона. Вскоре на почту начали приходить уведомления о попытках взлома аккаунта, а в одном из них был указан номер «техподдержки», с которого ей перезвонили. На другом конце провода кто-то озвучил данные семьи и уверил, что вся информация находится в руках мошенников, а правоохранительные органы не смогут помочь.
Затем школьнице пришел «договор о неразглашении», согласно которому она должна была хранить молчание под угрозой уголовной ответственности — в обмен на помощь от Центробанка. Девочка согласилась и начала получать указания.
Ей сказали, что её отец якобы снял три миллиона рублей и не задекларировал их, поэтому вскоре в их квартире будут обыски. Чтобы избежать этого, ей предложили поджечь служебный автомобиль, в котором якобы находились документы отца. Кураторы контролировали весь процесс: от покупки бензина до пути к зданию ГАИ.
Девочка проникла на территорию и подожгла припаркованный автомобиль. Теперь ей грозит уголовная ответственность, и тяжесть наказания будет зависеть от квалификации дела. В связи с этими событиями введен особый контроль за служебными территориями. Граждан призывают быть внимательными и предупреждать близких о возможных мошеннических схемах.
Представитель силовых структур, который не захотел называть своего имени, рассказал «Нашему городу», что в подавляющем большинстве такие сценарии исходят с Украины. Кадровые сотрудники украинских спецслужб используют так называемых доверенных лиц.
«Это граждане Украины или соседних стран, готовые оказывать поддержку киевскому режиму, обычно в тайном порядке. У каждого свои причины для такого сотрудничества: некоторые испытывают ненависть к России, другие действуют ради материальной выгоды, а третьих принуждают к этому», — рассказал источник.
Множество доверенных лиц — это граждане Украины, покинувшие страну с началом военных действий, чтобы избежать мобилизации.
«Украинские силовики устанавливают контакт с этими гражданами и разъясняют им, что за бегство из страны в тяжелый период им грозит наказание (например, уголовная ответственность, угроза им и их семьям и т. д.). В качестве компромисса они предлагают выполнять задания в интересах украинских спецслужб», — добавил собеседник.
Так же функционируют call-центры «службы безопасности банка», расположенные в городах Восточной Европы с большим количеством украинских беженцев. Банковские атаки являются одной из наиболее значительных сфер активности украинских спецслужб. Для курирования этого направления брошены десятки офицеров СБУю
Также имеются доверенные лица, привлеченные из сферы нелегального оборота наркотиков. Многие наркозависимые и мелкие наркоторговцы ранее передавали свои личные данные и фотографии паспортов украинским «деловым партнёрам», чтобы получить небольшие партии наркотиков для реализации. Таким образом, они сами создали компромат на себя для зарубежных драгдилеров.
Именно эта категория часто используется СБУ для выполнения самых рискованных и грязных заданий — торговли оружием, взрывчатыми веществами, поджогами, диверсиями на транспорте и на промышленных объектах.
СБУ также имеет доверенных лиц среди профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Одним из таких людей является Ярослав Овсюк, о котором ранее сообщали СМИ. Ему заочно предъявлено обвинение по статьям, связанным с террористической деятельностью в России.
Овсюк, руководствуясь идеологическими неонацистскими убеждениями, сотрудничает с СБУ и неоднократно делал об этом публичные заявления. Вместе со своими партнерами он создал сеть деструктивных каналов, нацеленных на подростков в России и других странах СНГ, призывая свою аудиторию к массовым убийствам на социальном и этническом основании.
Следует отметить, что доверенные лица обычно находятся в относительной безопасности, чаще всего за пределами России. Они совершают преступления косвенно, используя низовое звено агентурной сети — людей, проживающих в России. Для зарубежных спецслужб и их помощников такие лица представляют собой одноразовые «биодроны», которые воспринимаются как расходный материал.
Мотивация заставить совершить преступление может быть разной. Это подросток, которому промыли мозги или который получил 10 тысяч рублей за поджог релейного шкафа. Это морально неустойчивая пенсионерка, которой «специалисты Центробанка» пообещали списать кредит в обмен на поджог военкомата. Это психически нездоровый участник суицидальных групп в социальных сетях, намеревающийся расправиться со своими одноклассниками.
При этом собеседник «Нашего города» отмечает, что в последнее время всё чаще наблюдаются случаи, что деньги исполнителям переводят на криптокошельки, зачастую используя внутреннюю валюту соцсетей. Одним из самых популярных токенов для расчетов является Tether.
В конечном же счете вражеским спецслужбам безразлична судьба исполнителей, а зачастую они фактически «сливают» их российским силовикам. Таким способом они пытаются нанести максимальный ущерб нашему государству — налогоплательщик попадает под арест, что подразумевает его содержание и охрану. Кроме того, это наносит моральный удар по его окружению.