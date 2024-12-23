«Биодроны» добрались уже и до Тюмени. Кто заставил школьников поджечь технику?

«Помощник» сообщил, что на имя её матери якобы оформлены кредиты, и для решения проблемы нужно переоформить «Госуслуги» на себя, добавив туда свой номер телефона. Вскоре на почту начали приходить уведомления о попытках взлома аккаунта, а в одном из них был указан номер «техподдержки», с которого ей перезвонили. На другом конце провода кто-то озвучил данные семьи и уверил, что вся информация находится в руках мошенников, а правоохранительные органы не смогут помочь.