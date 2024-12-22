В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

Posted 22 декабря, 04:34
Published 22 декабря, 04:34
Modified 22 декабря, 04:36
Updated 22 декабря, 04:36
По предварительным данным, 36-летняя водитель легковушки выехала на полосу встречного движения.
В результате аварии погибли два человека — водитель и 39-пассажирка KIA, жительницы Сургута. Водитель грузовика не пострадал.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла 16 декабря на автомобильной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. На 29-м километре трассы в кювет вылетел автомобиль Peugeot. Погибли два человека, еще двое пострадали.