В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла 16 декабря на автомобильной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. На 29-м километре трассы в кювет вылетел автомобиль Peugeot. Погибли два человека, еще двое пострадали.