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Posted 22 декабря, 04:34

Published 22 декабря, 04:34

Modified 22 декабря, 04:36

Updated 22 декабря, 04:36

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека

22 декабря 2024, 04:34
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в субботу вечером на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 473-м километре трассы столкнулись KIA Sportage и большегруз Volvo.

По предварительным данным, 36-летняя водитель легковушки выехала на полосу встречного движения.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии погибли два человека — водитель и 39-пассажирка KIA, жительницы Сургута. Водитель грузовика не пострадал.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла 16 декабря на автомобильной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. На 29-м километре трассы в кювет вылетел автомобиль Peugeot. Погибли два человека, еще двое пострадали.

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