Тюменец задолжал за электричество около 300 тысяч рублей

Балынин отмечает, что, как правило, управляющая компания старается решить все вопросы с неплательщиками в рамках мирного соглашения. В УК пытаются разными способами убедить неплательщика погасить задолженность. По истечении 30 дней, начиная с 31 дня после даты, указанной в счете, начинается начисление пени за неуплату. При просрочке более двух месяцев УК направляют досудебную претензию и далее подают иск в суд. Судебные разбирательства по таким делам идут от 1 до 3 месяцев.