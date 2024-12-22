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Posted 22 декабря, 08:29

Published 22 декабря, 08:29

Modified 22 декабря, 08:31

Updated 22 декабря, 08:31

Долги тюменцев за теплоэнергию превысили 800 миллионов рублей

Тюменец задолжал за электричество около 300 тысяч рублей

22 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.

Долги тюменцев за теплоэнергию превысили 800 миллионов рублей

В этом году размер самого большого долга за электроэнергию в Тюменской области достиг 275 тысяч рублей. Общая сумма заложенности в регионе составила 842 миллиона рублей.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, накопленные долги по ЖКХ чреваты для физических лиц рядом негативных последствий — от испорченной финансовой репутации до карьерных ограничений.

Балынин отмечает, что, как правило, управляющая компания старается решить все вопросы с неплательщиками в рамках мирного соглашения. В УК пытаются разными способами убедить неплательщика погасить задолженность. По истечении 30 дней, начиная с 31 дня после даты, указанной в счете, начинается начисление пени за неуплату. При просрочке более двух месяцев УК направляют досудебную претензию и далее подают иск в суд. Судебные разбирательства по таким делам идут от 1 до 3 месяцев.

По словам Балынина, долги по оплате коммунальных услуг могут быть списаны по процедуре банкротства, но только в той части, которая накопилась до подачи заявления о признании банкротом.

«Процедура банкротства физических лиц не является инструментом списания долгов по ЖКУ. В рамках этой процедуры сначала реализуется имущество физического лица в счет оплаты долгов, и только затем недостающая сумма „списывается“. Более того, это влечет за собой ряд негативных последствий, связанных с карьерными ограничениями и сильно испорченной финансовой репутацией», — поясняет РБК Тюмень Игорь Балынин.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле 2025 года тарифы ЖКУ вырастут от 15 до 19%. Подорожают электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЖКХ#Долги#Услуги ЖКХ
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