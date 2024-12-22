Тюменец задолжал за электричество около 300 тысяч рублей

Posted 22 декабря, 08:29
Published 22 декабря, 08:29
Modified 22 декабря, 08:31
Updated 22 декабря, 08:31
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, накопленные долги по ЖКХ чреваты для физических лиц рядом негативных последствий — от испорченной финансовой репутации до карьерных ограничений.
Балынин отмечает, что, как правило, управляющая компания старается решить все вопросы с неплательщиками в рамках мирного соглашения. В УК пытаются разными способами убедить неплательщика погасить задолженность. По истечении 30 дней, начиная с 31 дня после даты, указанной в счете, начинается начисление пени за неуплату. При просрочке более двух месяцев УК направляют досудебную претензию и далее подают иск в суд. Судебные разбирательства по таким делам идут от 1 до 3 месяцев.
По словам Балынина, долги по оплате коммунальных услуг могут быть списаны по процедуре банкротства, но только в той части, которая накопилась до подачи заявления о признании банкротом.
«Процедура банкротства физических лиц не является инструментом списания долгов по ЖКУ. В рамках этой процедуры сначала реализуется имущество физического лица в счет оплаты долгов, и только затем недостающая сумма „списывается“. Более того, это влечет за собой ряд негативных последствий, связанных с карьерными ограничениями и сильно испорченной финансовой репутацией», — поясняет РБК Тюмень Игорь Балынин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле 2025 года тарифы ЖКУ вырастут от 15 до 19%. Подорожают электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора.