Ефимов рассказал о планах по реорганизации ещё 2-х участков в ЦАО Москвы в рамках КРТ

По программе КРТ в городе строят многофункциональные кварталы на территориях, где ранее находились промышленные зоны или неэффективно используемые земельные участки. На их месте появляются трассы, комфортные жилые дома и вся необходимая инфраструктура. Деятельность ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уточняется, что будут реорганизованы участки, суммарная площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Двести тридцать шесть проектов КРТ находятся сегодня на разных этапах проработки и реализации в столице.