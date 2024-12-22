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Posted 22 декабря, 10:15

Published 22 декабря, 10:15

Modified 22 декабря, 10:15

Updated 22 декабря, 10:15

Ефимов рассказал о планах по реорганизации ещё 2-х участков в ЦАО Москвы в рамках КРТ

Ефимов рассказал о планах по реорганизации ещё 2-х участков в ЦАО Москвы в рамках КРТ

22 декабря 2024, 10:15
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве в рамках одного проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка. На сайте городского правительства представлен проект решения.

Как рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, современное городское пространство появится в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11. Оно будет представлено жилыми домами и объектами общественно-делового назначения. Участки реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий. Более восьмисот рабочих мест появится в городе по итогам реализации этого проекта. Инвестиции в него составят 35,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 347,5 млн рублей, пишет mos.ru.

Определенные под благоустройство площадки находятся недалеко от станции метро «Улица 1905 года». Это Центральный административный округ.

Согласно плану реорганизации на участках построят 75,2 тысячи квадратных метров недвижимости: это жилье (55 000 квадратных метров) и объекты коммунального и общественно-делового назначения (20 300 квадратных метров). Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в числе общественно-деловых объектов — здания для подстанции скорой помощи, районного отделения полиции и объекты малого бизнеса, такие как сервисные мастерские, магазины, заведения общепита и др.

По программе КРТ в городе строят многофункциональные кварталы на территориях, где ранее находились промышленные зоны или неэффективно используемые земельные участки. На их месте появляются трассы, комфортные жилые дома и вся необходимая инфраструктура. Деятельность ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уточняется, что будут реорганизованы участки, суммарная площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Двести тридцать шесть проектов КРТ находятся сегодня на разных этапах проработки и реализации в столице.

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