Забастовка тюменских таксистов против «Яндекс Go» провалилась

Posted 21 декабря, 09:19
Published 21 декабря, 09:19
Modified 21 декабря, 10:49
Updated 21 декабря, 10:49
По словам инсайдеров, тюменские таксисты нашли поддержку лишь в Югре, на Ямале ив Челябинской области.
«Онлайн-забастовка тюменских таксистов анонсировалась как нечто грандиозное. Акция, должна была привлечь внимание руководства „Яндекса“ и сделать условия работы лучше. Но на деле несостоявшаяся забастовка показала, что большую часть таксистов все устраивает: они работают, зарабатывают и, в принципе, довольны жизнью», — пояснил Ура. Ру владелец одного из тюменских таксопарков.
Информация о подготовке к онлайн-забастовки таксистов против «Яндекс Go» появилась в начале декабря. Водители планировали массово отказаться от использования приложения с целью влияния на ценовую политику агрегатора.
Таксисты требовали установить минимальную стоимость поездки в размере 200 рублей, ликвидацию тарифа «Вместе», ввести отображение конечной точки маршрута при заказе (сейчас она отражается только после начала поездки). Кроме того, в числе предъявляемых требований: предоставление оплачиваемых отпусков и больничных.
Акцию водители планировали провести в срок до 20 декабря. Однако перед самым мероприятием по неизвестной причине водители, раньше давшие согласие на участие в бунте, начали массово отказываться. В итоге запланированная акция не состоялась.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году продолжит действовать запрет на работу мигрантов в такси. Также с 1 января вступят в силу новые ограничения для иностранных граждан.