Забастовка тюменских таксистов против «Яндекс Go» провалилась

Таксисты требовали установить минимальную стоимость поездки в размере 200 рублей, ликвидацию тарифа «Вместе», ввести отображение конечной точки маршрута при заказе (сейчас она отражается только после начала поездки). Кроме того, в числе предъявляемых требований: предоставление оплачиваемых отпусков и больничных.