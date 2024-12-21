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Posted 21 декабря, 09:19

Published 21 декабря, 09:19

Modified 21 декабря, 10:49

Updated 21 декабря, 10:49

Забастовка тюменских таксистов против «Яндекс Go» провалилась

Забастовка тюменских таксистов против «Яндекс Go» провалилась

21 декабря 2024, 09:19
Фото: 1MI.
Онлайн-забастовка тюменских таксистов против агрегатора «Яндекс Go» провалилась. Водители сервиса из других регионов не поддержали инициативу тюменцев и отказались принимать участие в бунте.

По словам инсайдеров, тюменские таксисты нашли поддержку лишь в Югре, на Ямале ив Челябинской области.

«Онлайн-забастовка тюменских таксистов анонсировалась как нечто грандиозное. Акция, должна была привлечь внимание руководства „Яндекса“ и сделать условия работы лучше. Но на деле несостоявшаяся забастовка показала, что большую часть таксистов все устраивает: они работают, зарабатывают и, в принципе, довольны жизнью», — пояснил Ура. Ру владелец одного из тюменских таксопарков.

Информация о подготовке к онлайн-забастовки таксистов против «Яндекс Go» появилась в начале декабря. Водители планировали массово отказаться от использования приложения с целью влияния на ценовую политику агрегатора.

Таксисты требовали установить минимальную стоимость поездки в размере 200 рублей, ликвидацию тарифа «Вместе», ввести отображение конечной точки маршрута при заказе (сейчас она отражается только после начала поездки). Кроме того, в числе предъявляемых требований: предоставление оплачиваемых отпусков и больничных.

Акцию водители планировали провести в срок до 20 декабря. Однако перед самым мероприятием по неизвестной причине водители, раньше давшие согласие на участие в бунте, начали массово отказываться. В итоге запланированная акция не состоялась.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году продолжит действовать запрет на работу мигрантов в такси. Также с 1 января вступят в силу новые ограничения для иностранных граждан.

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