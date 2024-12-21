В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи. Скидки достигают 80%

Posted 21 декабря, 06:58
Published 21 декабря, 06:58
Modified 21 декабря, 07:00
Updated 21 декабря, 07:00
Ожидаются распродажи коллекций зимней обуви и одежды. Они продлятся до конца января.
По словам руководителя агентства интернет-рекламы Ermin Marketing Сергея Еремина, несмотря на объявленные скидки в размере 80%, реальный их размер составляет 20-30%.
«Это тот уровень, который позволяет бизнесу оставаться прибыльным, не жертвуя качеством обслуживания или товаров. Сидки в 50-70% зачастую применяют для того, чтобы избавиться от устаревшего ассортимента, либо в качестве уловки для привлечения внимания покупателей. Такие скидки могут быть честными, но нередко предварительно цены завышаются, чтобы создать иллюзию большой экономии», — считает эксперт.
Еремин отмечает, что новогодние распродажи являются маркетинговым инструментом, маскирующим последующее повышение цен на ассортимент товаров.
Финансовый консультант Анна Осокина рекомендует тюменцам перед покупкой сравнивать цены в разных магазинах и отслеживать стоимость товаров до распродаж — это позволит на самом деле значительно сэкономить финансы, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыли продажу билетов на промышленно-энергетический форум TNF, который состоится в сентябре 2025 года. Стоимость билетов превышает 1 миллион рублей.