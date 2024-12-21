В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи. Скидки достигают 80%

В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи со скидками до 80%

Сюжет Новый год

В преддверии Нового года в тюменских торгово-развлекательных центрах начались распродажи. В некоторых магазинах размеры скидок уже достигают 80%. После 1 января, по словам продавцов, ассортимент акционных товаров заметно увеличится.