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Posted 21 декабря, 06:58

Published 21 декабря, 06:58

Modified 21 декабря, 07:00

Updated 21 декабря, 07:00

В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи со скидками до 80%

В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи. Скидки достигают 80%

21 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.

В тюменских ТРЦ начались новогодние распродажи со скидками до 80%

Сюжет
Новый год
В преддверии Нового года в тюменских торгово-развлекательных центрах начались распродажи. В некоторых магазинах размеры скидок уже достигают 80%. После 1 января, по словам продавцов, ассортимент акционных товаров заметно увеличится.

Ожидаются распродажи коллекций зимней обуви и одежды. Они продлятся до конца января.

По словам руководителя агентства интернет-рекламы Ermin Marketing Сергея Еремина, несмотря на объявленные скидки в размере 80%, реальный их размер составляет 20-30%.

«Это тот уровень, который позволяет бизнесу оставаться прибыльным, не жертвуя качеством обслуживания или товаров. Сидки в 50-70% зачастую применяют для того, чтобы избавиться от устаревшего ассортимента, либо в качестве уловки для привлечения внимания покупателей. Такие скидки могут быть честными, но нередко предварительно цены завышаются, чтобы создать иллюзию большой экономии», — считает эксперт.

Еремин отмечает, что новогодние распродажи являются маркетинговым инструментом, маскирующим последующее повышение цен на ассортимент товаров.

Финансовый консультант Анна Осокина рекомендует тюменцам перед покупкой сравнивать цены в разных магазинах и отслеживать стоимость товаров до распродаж — это позволит на самом деле значительно сэкономить финансы, пишет РБК Тюмень.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Новости тюмени#Магазины#Новый год#Распродажа
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