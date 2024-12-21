В центре Тюмени заметили группу вооруженных мужчин. Что случилось?

Как выяснилось, в пятницу, 20 декабря, в Тюмени проходили курсы повышения квалификации для учителей по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины» по модулю Военно-спортивные игры в образовательной организации (Зарница)». Об этом сообщили в городском департаменте образования.