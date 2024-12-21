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Posted 21 декабря, 05:52

Published 21 декабря, 05:52

Modified 21 декабря, 06:17

Updated 21 декабря, 06:17

В центре Тюмени заметили группу вооруженных мужчин. Что случилось?

В центре Тюмени заметили группу вооруженных мужчин. Что случилось?

21 декабря 2024, 05:52
Фото: ЧС Тюмень.
Сюжет
Оружие
Компания мужчин в штатском с оружием в руках не на шутку накануне напугала жителей областной столицы.
«Что происходит на Малыгина? Куда направляются эти вооруженные люди», — задавали вопросы тюменцы в социальных сетях.

И высказывали свои предположения: «наверное, съемка фильма какого-то», «в страйкбол пошли играть», «возможно, учения».

Фото: ЧС Тюмень

Как выяснилось, в пятницу, 20 декабря, в Тюмени проходили курсы повышения квалификации для учителей по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины» по модулю Военно-спортивные игры в образовательной организации (Зарница)». Об этом сообщили в городском департаменте образования.

И добавили, что оружие (автоматы) не настоящие, а обычная игрушка.

Тюменцев напугал гуляющий по улице пенсионер с автоматом
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах на этой неделе заметили силовиков. По неподтвержденным данным, дежурства сотрудников правоохранительных органов связаны с поступившими угрозами теракта в учебных заведениях.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Оружие#Учения#Огнестрельное оружие
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