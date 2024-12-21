В центре Тюмени заметили группу вооруженных мужчин. Что случилось?

Posted 21 декабря, 05:52
Published 21 декабря, 05:52
Modified 21 декабря, 06:17
Updated 21 декабря, 06:17
«Что происходит на Малыгина? Куда направляются эти вооруженные люди», — задавали вопросы тюменцы в социальных сетях.
И высказывали свои предположения: «наверное, съемка фильма какого-то», «в страйкбол пошли играть», «возможно, учения».
Как выяснилось, в пятницу, 20 декабря, в Тюмени проходили курсы повышения квалификации для учителей по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины» по модулю Военно-спортивные игры в образовательной организации (Зарница)». Об этом сообщили в городском департаменте образования.
И добавили, что оружие (автоматы) не настоящие, а обычная игрушка.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах на этой неделе заметили силовиков. По неподтвержденным данным, дежурства сотрудников правоохранительных органов связаны с поступившими угрозами теракта в учебных заведениях.