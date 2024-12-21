nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 06:09

Published 21 декабря, 06:09

Modified 21 декабря, 06:11

Updated 21 декабря, 06:11

В небе над Тюменью заметили световые столбы. ФОТО

В небе над Тюменью заметили световые столбы. ФОТО

21 декабря 2024, 06:09
Фото: ЧС Тюмень.
Необычное атмосферное явление жители областной столицы наблюдали в ночь с 20 на 21 декабря и рано утром в субботу. Фотографиями редкого природного явления горожане поделились в социальных сетях.
«Вот такая красота. Световые столбы в морозное утро», — написала Инна К. в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

По данным астрономов, световые столбы являются разновидностью гало. Атмосферное явление возникает при условии морозной погоды и безветрия — кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный оптический эффект.

Фото: ЧС Тюмень

Отметим, сегодня в Тюмени ночью температура воздуха опустилась до -21. В настоящее время столбики термометров показывают -19.

В Тюмени сегодня ударят морозы. Ожидается изморозь
Узнать подробнее

По прогнозам метеорологов, морозная погода продержится недолго — уже к вечеру в областной столице потеплеет до -11. В воскресенье, 22 декабря, столбики термометров поднимутся до 0….-1.

Читайте также:
В центре Тюмени заметили группу вооруженных мужчин. Что случилось?Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулыТюменское правительство купило квартиру за 25 миллионов рублей. Где?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Природные явления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика