В небе над Тюменью заметили световые столбы. ФОТО

Posted 21 декабря, 06:09
Published 21 декабря, 06:09
Modified 21 декабря, 06:11
Updated 21 декабря, 06:11
«Вот такая красота. Световые столбы в морозное утро», — написала Инна К. в сообществе ЧС Тюмень.
По данным астрономов, световые столбы являются разновидностью гало. Атмосферное явление возникает при условии морозной погоды и безветрия — кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный оптический эффект.
Отметим, сегодня в Тюмени ночью температура воздуха опустилась до -21. В настоящее время столбики термометров показывают -19.
По прогнозам метеорологов, морозная погода продержится недолго — уже к вечеру в областной столице потеплеет до -11. В воскресенье, 22 декабря, столбики термометров поднимутся до 0….-1.