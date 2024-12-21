Тюменское правительство купило квартиру за 25 миллионов рублей. Где?

Posted 21 декабря, 04:54
Published 21 декабря, 04:54
Modified 21 декабря, 04:56
Updated 21 декабря, 04:56
В документах указано, что трехкомнатная квартира стоимостью 25 миллионов рублей и площадью более 130 квадратных метров приобретена в ЖК «Правобережный» в доме по улице Мельникайте. Она находится на 11-м этаже высотки.
Напомним, тендер по приобретению жилого помещения был объявлен в конце ноября. К недвижимости прилагался ряд требований: площадь не менее 120 квадратных метров, этаж не ниже второго, число комнат — не менее трех, число санузлов — не менее двух (в купленной квартире их три).
Кроме того, жилье должно было быть меблированным и отремонтированным.