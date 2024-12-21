Тюменское правительство купило квартиру за 25 миллионов рублей. Где?

Напомним, тендер по приобретению жилого помещения был объявлен в конце ноября. К недвижимости прилагался ряд требований: площадь не менее 120 квадратных метров, этаж не ниже второго, число комнат — не менее трех, число санузлов — не менее двух (в купленной квартире их три).