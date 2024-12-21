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Posted 21 декабря, 12:24

Published 21 декабря, 12:24

Modified 21 декабря, 12:26

Updated 21 декабря, 12:26

На Тюменскую область идут морозы и снегопады

На Тюменскую область идут морозы и снегопады

21 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI.
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По прогнозам ведущего научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Першиной, в выходные дни в регион придет снежный атмосферный фронт. Он принесет кратковременное похолодание.
«По Уралу в субботу и воскресенье пройдет снежный атмосферный фронт. Южные сибирские районы будут находиться под покровом морозного антициклона. На юге Тюменской области в субботу ожидается понижение температуры воздуха до -15. В воскресенье, 22 декабря, на юг Тюменской области придет потепление — до -4…. -9, при этом пройдет снег», — сообщила Людмила Паршина.

По данным метеорологов gismeteo, в Тюмени 22 декабря температура воздуха повысится до 0…-1, ожидается выпадение 3,4 мм осадков. В понедельник и вторник в дневные часы столбики термометров будут показывать в дневные часы -2…-3, в темное время суток до -6.

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Аномально теплая для декабря погода сохранится на протяжении ближайших семи дней. 31 декабря днем температура воздуха составит -2…-3, в ночные часы -4…-5.

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