На Тюменскую область идут морозы и снегопады

Posted 21 декабря, 12:24
Published 21 декабря, 12:24
Modified 21 декабря, 12:26
Updated 21 декабря, 12:26
«По Уралу в субботу и воскресенье пройдет снежный атмосферный фронт. Южные сибирские районы будут находиться под покровом морозного антициклона. На юге Тюменской области в субботу ожидается понижение температуры воздуха до -15. В воскресенье, 22 декабря, на юг Тюменской области придет потепление — до -4…. -9, при этом пройдет снег», — сообщила Людмила Паршина.
По данным метеорологов gismeteo, в Тюмени 22 декабря температура воздуха повысится до 0…-1, ожидается выпадение 3,4 мм осадков. В понедельник и вторник в дневные часы столбики термометров будут показывать в дневные часы -2…-3, в темное время суток до -6.
Аномально теплая для декабря погода сохранится на протяжении ближайших семи дней. 31 декабря днем температура воздуха составит -2…-3, в ночные часы -4…-5.