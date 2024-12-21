На Тюменскую область идут морозы и снегопады

По данным метеорологов gismeteo, в Тюмени 22 декабря температура воздуха повысится до 0…-1, ожидается выпадение 3,4 мм осадков. В понедельник и вторник в дневные часы столбики термометров будут показывать в дневные часы -2…-3, в темное время суток до -6.