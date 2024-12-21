И все же, в чем причина? Центробанк сохранил ключевую ставку, но рубль не укрепился

Возможно, дальнейшее увеличение ключевой ставки перед Новым годом стало бы, с одной стороны, ожидаемым и менее эффективным шагом, а с другой — ограничило бы возможности для манёвра в следующем году, если инфляция не начнёт снижаться. Кроме того, как отмечали эксперты, после преодоления отметки в 20% дальнейшее повышение ставки может уже не оказать значительного влияния.