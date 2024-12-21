И все же, в чем причина? Центробанк сохранил ключевую ставку, но рубль не укрепился

Posted 21 декабря, 19:21
Published 21 декабря, 19:21
Modified 21 декабря, 19:23
Updated 21 декабря, 19:23
Решение Центробанка, принятое 20 декабря, стало настоящей неожиданностью для специалистов. Как ранее отмечали эксперты, повышение ключевой ставки было «секретом Полишинеля»: такой вариант ожидали все — как в самом Центробанке, так и среди представителей банковской сферы и экспертов.
Ожидалось, что Центробанк поднимет ключевую ставку сразу до 23%, увеличив её на 200 базисных пунктов, как это уже происходило 25 октября. Некоторые аналитики даже прогнозировали рост до 25% — если не на текущем заседании, то на следующем, запланированном на февраль 2025 года.
Особенно удивительным выглядит решение ЦБ на фоне наличия всех предпосылок для повышения ключевой ставки.
На ситуацию влияло инфляционное давление, которое, по мнению аналитиков, свидетельствовало о необходимости повышения ключевой ставки до 23%. Поэтому решение Центробанка стало для него неожиданным.
По данным Минэкономразвития на 18 декабря, инфляция возросла до 9,52% в годовом выражении. Можно отметить, что она всё ещё не достигла двузначных значений, и, вероятно, меры Центробанка сыграли в этом важную роль. Президент, общаясь с гражданами на прямой линии, заявил, что инфляция является тревожным сигналом.
Несмотря на ожидаемый рост экономики примерно на 4% в этом году, необходимо бороться с увеличением цен и не допускать замедления экономического роста. Центробанк активно работает над тем, чтобы обеспечить «мягкую посадку» для экономики.
Ключевая ставка представляет собой стоимость денег для банков: именно по этой ставке они заимствуют средства у Центробанка для последующего кредитования. Следовательно, чем выше ключевая ставка, тем выше проценты по кредитам, которые становятся всё более затруднительными для заемщиков. Эксперты называют эту стратегию «дорогими деньгами», считают, что такая политика имеет отложенный во времени эффект.
Судя по всему, именно на этот эффект и рассчитывает Центробанк: в своем пресс-релизе о решении сохранить ключевую ставку он указал на ожидания снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы.
Интересно, что во время недавней прямой линии Владимир Путин упомянул мнение экспертов, которые считают, что Центробанк запоздало начал применять меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией. У ЦБ действительно есть такие инструменты, например, ужесточение требований к банкам, что подразумевает более строгий контроль за выдачей необеспеченных кредитов и кредитов заемщикам, чьи расходы на погашение долгов превышают 50% их доходов.
Существует вероятность, что Центробанк, оставив ключевую ставку на текущем уровне, начнёт активнее использовать другие инструменты.
Неожиданно решение Центробанка в беседе с «Нашим городом» прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Учетную ставку могли поднять и больше, для того чтобы ограничить темпы инфляции. У нас инфляция по официальным значениям меньше 10%.
Но когда Центральный банк устанавливает ключевую ставку на уровне 21%, то есть все основания полагать, что реальная инфляция может быть ближе к уровню этой отметки. По крайней мере, с экономической теории именно это следует.
Вот поэтому, возможно, у нас инфляция выше для многих секторов экономики, чем официальная инфляция именно с точки зрения того, что она дает общий срез „по больнице“, что называется. А в отдельных сегментах экономики (например, в сегменте потребительских товаров) инфляция выше», — подчеркивает экономист.
Экономист отмечает, что инфляция в России выше в некоторых сегментах экономики и в некоторых категориях товаров и услуг. У некоторых людей, которые отвечают за ключевую ставку, есть желание ее дальше поднимать.
«Тем самым деньги будут еще более дорогими, они будут аккумулироваться в банках, на депозитах в том числе, меньше идти на потребительское кредитование. Таким образом, теоретически более высокая ставка может ограничить темпы роста инфляции, особенно в цивилизации потребительских товаров, которые волнует население.
Но, с другой стороны, если дальше повышать ключевую ставку, то кредиты станут настолько дорогими, что для бизнеса, который хочет развиваться в России и хочет, например, производить товары и услуги, возникнут сложности.
Он должен получить кредит в банке, а банк должен взять кредит в других финансовых организациях или через систему посредников Центрального банка», — разъясняет Митрахович.
Может быть такая ситуация, что более высокая ставка будет означать сложность для бизнеса в России функционировать и тем более развивать новое производство товаров и услуг.
«Поэтому слишком высокая ставка тоже, на самом деле, не лучшее решение. Нужен какой-то баланс. Пока баланс у нас реализуется через схему сохранения ставки на текущем уровне. То есть пока не получается сокращать, но в какой-то мере ее и не увеличивают», — резюмировал специалист.
По информации СМИ, рубль пока что слабо отреагировал на решение Центробанка: накануне курс доллара составлял 103,42 рубля и сейчас не демонстрирует значительной волатильности. В то же время рынок акций показал рост более чем на 5%.
Возможно, дальнейшее увеличение ключевой ставки перед Новым годом стало бы, с одной стороны, ожидаемым и менее эффективным шагом, а с другой — ограничило бы возможности для манёвра в следующем году, если инфляция не начнёт снижаться. Кроме того, как отмечали эксперты, после преодоления отметки в 20% дальнейшее повышение ставки может уже не оказать значительного влияния.
Тем не менее, несмотря на то что ключевую ставку не повысили, она всё равно остаётся на высоком уровне — практически на рекордной отметке для новой России (за исключением 1990-х годов). Это говорит о том, что данная стратегия имеет как свои преимущества, так и недостатки.