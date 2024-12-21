Ефимов рассказал о редевелопменте по программе КРТ еще одного участка в Москве

Posted 21 декабря, 11:04
Published 21 декабря, 11:04
Modified 21 декабря, 11:04
Updated 21 декабря, 11:04
Проект решения можно изучить на официальном сайте правительства города, пишет mos.ru. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке столицы появится новое пространство с жильем для целей программы реновации и иных нужд города. Его возведут в рамках реорганизации участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал», — указал Владимир Ефимов.
Он также отметил, что возле реорганизуемой площадки есть станция метро «Пролетарская».
Инвестиции в развитие территории могут превысить пять миллиардов рублей.
«По проекту запланировано строительство 18,61 тысячи квадратных метров жилья для целей программы реновации и иных нужд города», — заявил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
На первом этаже жилого комплекса для посетителей будут доступны магазины, кафе, сервисные мастерские и прочие предприятия малого бизнеса. Прилегающей территории обеспечат новый вид. Возле дома будут разбиты площадки для отдыха и занятий спортом, откроются новые дороги. Организованное пространство станет частью района со сложившейся общественной инфраструктурой.
Дома по программе реновации город строит не только на специально выбранных площадках и вместо снесенных зданий, но и на реорганизуемых участках по программе КРТ.
«В Южнопортовом районе на юго-востоке столицы возведут жилье для программы реновации. Общая площадь квартир там составит 11,3 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он выразил уверенность, что после реализации проекта новое жилье появится у 400 москвичей. По его словам, благодаря программе реновации жители смогут сразу въезжать в новые квартиры, так как жилье здесь предоставляют уже готовым под заселение — с улучшенной отделкой.
Благодаря программе КРТ город запускает новые многофункциональные городские кварталы, где бывшие промышленные зоны и малоэффективно используемые участки уступают место дорогам, комфортному жилью и другой востребованной инфраструктуре. Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации остаются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эту работу проводят согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.