Ефимов рассказал о редевелопменте по программе КРТ еще одного участка в Москве

Он выразил уверенность, что после реализации проекта новое жилье появится у 400 москвичей. По его словам, благодаря программе реновации жители смогут сразу въезжать в новые квартиры, так как жилье здесь предоставляют уже готовым под заселение — с улучшенной отделкой.