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Posted 20 декабря, 07:20

Published 20 декабря, 07:20

Modified 20 декабря, 07:21

Updated 20 декабря, 07:21

Заммэра Москвы: Деловое пространство откроют в Войковском районе по программе КРТ

Заммэра Москвы: Деловое пространство откроют в Войковском районе по программе КРТ

20 декабря 2024, 07:20
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Землю площадью 1,45 гектара в северной части Москвы ждет редевелопмент в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Ознакомиться с содержанием данного проекта можно на сайте правительства Москвы.

Также новость прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, многофункциональное деловое пространство по программе КРТ должно быть обустроено на территории около Ленинградского шоссе. На выполнение такой работы потребуется 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 730 миллионов рублей. После запуска в работу объекта в Войковском районе появятся более 1,7 тысячи рабочих мест, сообщает mos.ru.

Участок земли находится рядом с улицей Космонавта Волкова, в шаговой доступности расположены станции «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии столичного метро. Пока на данной территории находятся вышедшие из эксплуатации здания.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в скором здесь появится бизнес-центр с наземным паркингом, в котором обустроят магазины, банковские отделения, спортивные центры, офисы различных компаний и некоторые другие заведения. Планируется построить объект общей площадью в 68 тысяч квадратных метров, с благоустроенной территорией и новыми дорогами вокруг.

Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве появляются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий прокладывают дороги, возводят новое жилье и обустраивают сопутствующую социальную инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве в процессе разработки и строительства пребывают 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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