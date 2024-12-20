Заммэра Москвы: Деловое пространство откроют в Войковском районе по программе КРТ

Posted 20 декабря, 07:20
Published 20 декабря, 07:20
Modified 20 декабря, 07:21
Updated 20 декабря, 07:21
Также новость прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, многофункциональное деловое пространство по программе КРТ должно быть обустроено на территории около Ленинградского шоссе. На выполнение такой работы потребуется 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 730 миллионов рублей. После запуска в работу объекта в Войковском районе появятся более 1,7 тысячи рабочих мест, сообщает mos.ru.
Участок земли находится рядом с улицей Космонавта Волкова, в шаговой доступности расположены станции «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии столичного метро. Пока на данной территории находятся вышедшие из эксплуатации здания.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в скором здесь появится бизнес-центр с наземным паркингом, в котором обустроят магазины, банковские отделения, спортивные центры, офисы различных компаний и некоторые другие заведения. Планируется построить объект общей площадью в 68 тысяч квадратных метров, с благоустроенной территорией и новыми дорогами вокруг.
Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве появляются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий прокладывают дороги, возводят новое жилье и обустраивают сопутствующую социальную инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве в процессе разработки и строительства пребывают 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.