Заммэра Москвы: Деловое пространство откроют в Войковском районе по программе КРТ

Также новость прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, многофункциональное деловое пространство по программе КРТ должно быть обустроено на территории около Ленинградского шоссе. На выполнение такой работы потребуется 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 730 миллионов рублей. После запуска в работу объекта в Войковском районе появятся более 1,7 тысячи рабочих мест, сообщает mos.ru.