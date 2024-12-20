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Posted 20 декабря, 08:40

Published 20 декабря, 08:40

Modified 20 декабря, 08:42

Updated 20 декабря, 08:42

В выходные в Тюмени ударят 23-градусные морозы

В выходные в Тюмени ударят 23-градусные морозы

20 декабря 2024, 08:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Снег
Предстоящий уик-энд на юге Тюменской области ожидается морозным и снежным. По прогнозам метеорологов, ночью в субботу столбики термометров опустятся до -18…-23, дневная температура воздуха составит -10…-15.

В течение дня ожидаются осадки в виде снега, в отдельных районах изморозь. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В воскресенье, 22 декабря, день пройдет при переменной облачности, местами вероятны осадки в виде умеренного снега. Днем столбики термометров покажут -4….-9, в отдельных районах до -14, ночью опустятся до -8….-13, местами до -20.

Фото: omsk-meteo.ru

В понедельник, 23 декабря, в Тюменскую область придет потепление — максимальная дневная температура воздуха составит -3…-8, ночная -5…-15. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени суббота, 21 декабря, пройдет без осадков при переменной облачности. Днем температура воздуха составит -9…-11, в ночные часы ожидается до -17. В воскресенье в областной столице резко потеплеет и пойдет дождь со снегом — столбики термометров поднимутся до -1.

Ранее «Наш Город» писал, что начавшая зима может стать особенно сложной для тюменской Туры. Вследствие маловодья малькам, водным насекомым и растительности грозит гибель, которая в конечном итоге приведёт к снижению численности рыбы.

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