В выходные в Тюмени ударят 23-градусные морозы

В Тюмени суббота, 21 декабря, пройдет без осадков при переменной облачности. Днем температура воздуха составит -9…-11, в ночные часы ожидается до -17. В воскресенье в областной столице резко потеплеет и пойдет дождь со снегом — столбики термометров поднимутся до -1.