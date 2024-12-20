В Тюмени запустят свое «Время героев»

Posted 20 декабря, 06:48
Published 20 декабря, 06:48
Modified 20 декабря, 06:54
Updated 20 декабря, 06:54
Губернатор Александр Моор объявил, что в Тюменской области организуют проект помощи в трудоустройстве для бывших участников специальной военной операции. Планируется, что инициатива начнет работать в 2025 году.
«Важная составляющая работы с ветеранами СВО — программа „Время Героев“. Запрос на помощь в трудоустройстве бывших военнослужащих звучит все чаще, и мы должны на него реагировать. В будущем году запустим в Тюменской области аналогичную региональную программу», — написал глава региона в своем блоге.
Моор заверил, что поддержка военнослужащих в зоне СВО остается важнейшей частью его работы. Регион отправляет все необходимое в именные подразделения по запросам командиров.
Региональные власти не оставляют без поддержки и семьи военных, а также тех, кто вернулся с фронта.
«Это приоритет для правительства региона. Действуем вместе с филиалом фонда „Защитники Отечества“. За это время туда поступила почти 21 тыс. вопросов», — добавил губернатор.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также анонсировал старт программы «Время героев» в регионе. С 2025 года на Ямале будут готовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО.