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Posted 20 декабря, 06:48

Published 20 декабря, 06:48

Modified 20 декабря, 06:54

Updated 20 декабря, 06:54

В Тюмени запустят свое «Время героев»

В Тюмени запустят свое «Время героев»

20 декабря 2024, 06:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Чиновник
Власти Тюменской области анонсировали региональную программу по примеру федерального проекта «Время героев».

Губернатор Александр Моор объявил, что в Тюменской области организуют проект помощи в трудоустройстве для бывших участников специальной военной операции. Планируется, что инициатива начнет работать в 2025 году.

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«Важная составляющая работы с ветеранами СВО — программа „Время Героев“. Запрос на помощь в трудоустройстве бывших военнослужащих звучит все чаще, и мы должны на него реагировать. В будущем году запустим в Тюменской области аналогичную региональную программу», — написал глава региона в своем блоге.

Моор заверил, что поддержка военнослужащих в зоне СВО остается важнейшей частью его работы. Регион отправляет все необходимое в именные подразделения по запросам командиров.

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Региональные власти не оставляют без поддержки и семьи военных, а также тех, кто вернулся с фронта.

«Это приоритет для правительства региона. Действуем вместе с филиалом фонда „Защитники Отечества“. За это время туда поступила почти 21 тыс. вопросов», — добавил губернатор.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также анонсировал старт программы «Время героев» в регионе. С 2025 года на Ямале будут готовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО.

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