В Тюмени загорелась электрощитовая в МКД — опять поджог?

Posted 20 декабря, 10:24
Published 20 декабря, 10:24
Modified 20 декабря, 10:26
Updated 20 декабря, 10:26
Утром 20 декабря пожарные прибыли по вызову в многоквартирный дом на улице Эрвье. Источник возгорания нашли в электрощитовой и быстро потушили.
Специалисты с участием криминалистов проверяют место происшествия на горючие жидкости, чтобы подтвердить или исключить версию поджога. Прокуратура Тюменской области взяла на контроль процессуальную проверку по факту пожара.
Ведомство также дополнительно привлекло специалистов контролирующих органов, чтобы проверить, как исполнялось законодательство о содержании общего имущества в МКД и требования пожарной безопасности.
Напомним, 17 и 18 декабря в трех подъездах в многоэтажки на улице Первооткрывателей случились пожары из-за возгорания проводки в электрощитовых. При осмотре мест происшествия криминалисты нашли явные признаки намеренного поджога. Позже полиция возбудила уголовные дела по статье «Поджог».