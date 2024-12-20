В Тюмени загорелась электрощитовая в МКД — опять поджог?

Напомним, 17 и 18 декабря в трех подъездах в многоэтажки на улице Первооткрывателей случились пожары из-за возгорания проводки в электрощитовых. При осмотре мест происшествия криминалисты нашли явные признаки намеренного поджога. Позже полиция возбудила уголовные дела по статье «Поджог».