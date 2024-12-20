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Posted 20 декабря, 10:24

Published 20 декабря, 10:24

Modified 20 декабря, 10:26

Updated 20 декабря, 10:26

В Тюмени загорелась электрощитовая в МКД — опять поджог?

В Тюмени загорелась электрощитовая в МКД — опять поджог?

20 декабря 2024, 10:24
Фото: 1MI.
В тюменской многоэтажке случился пожар, очаг возгорания которого был в электрощитовой.

Утром 20 декабря пожарные прибыли по вызову в многоквартирный дом на улице Эрвье. Источник возгорания нашли в электрощитовой и быстро потушили.

Вспыхнула электрощитовая еще в одном доме в Тюмени
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Специалисты с участием криминалистов проверяют место происшествия на горючие жидкости, чтобы подтвердить или исключить версию поджога. Прокуратура Тюменской области взяла на контроль процессуальную проверку по факту пожара.

Ведомство также дополнительно привлекло специалистов контролирующих органов, чтобы проверить, как исполнялось законодательство о содержании общего имущества в МКД и требования пожарной безопасности.

В пожарах электрощитовых подозревают поджог
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Напомним, 17 и 18 декабря в трех подъездах в многоэтажки на улице Первооткрывателей случились пожары из-за возгорания проводки в электрощитовых. При осмотре мест происшествия криминалисты нашли явные признаки намеренного поджога. Позже полиция возбудила уголовные дела по статье «Поджог».

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пожар
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