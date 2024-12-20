Суд в Тюмени обязал любителя спиртного вернуть права

Posted 20 декабря, 03:51
Published 20 декабря, 03:51
Modified 20 декабря, 03:53
Updated 20 декабря, 03:53
Житель Тюмени Владимир больше не сможет законно сесть за руль из-за своей любви к спиртному. У тюменца было действующее водительское удостоверение, срок действия которого заканчивался 24 декабря 2024 года. Продлить действие прав ему уже не удалось: завалил медкомиссию.
«Он состоит на профилактическом учете в ГБУЗ ТО „Областной наркологический диспансер“ с ноября 2020 года с диагнозом: „Пагубное употребление алкоголя“, что является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сведения поступили в прокуратуру. Ведомство попросило суд аннулировать водительские права ответчика. Дело рассмотрел Сорокинский районный суд и встал на сторону прокурора — прекратил действие права на управление транспортными средствами.
Как писал «Наш Город», суд отправил в колонию-поселение жителя Тюменского района, который повторно сел за руль пьяным. 44-летний мужчина уже имел приговор за пьяное вождение, но в сентябре 2024 года его снова поймали нетрезвым за рулем.