Суд в Тюмени обязал любителя спиртного вернуть права

Житель Тюмени Владимир больше не сможет законно сесть за руль из-за своей любви к спиртному. У тюменца было действующее водительское удостоверение, срок действия которого заканчивался 24 декабря 2024 года. Продлить действие прав ему уже не удалось: завалил медкомиссию.