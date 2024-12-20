Специалисты УСТЭК устраняют повреждение тепловых сетей на Цветном бульваре в Тюмени

Posted 20 декабря, 05:27
Published 20 декабря, 05:27
Modified 20 декабря, 05:29
Updated 20 декабря, 05:29
Незамедлительно участок оградили и приступили к устранению обнаруженного дефекта. Ограничения теплоснабжения жилых домов при этом не потребовалось.
На данный момент повреждение устранили, а земляные работы специалисты планируют завершить в течение дня 20 декабря.
Отметим, своевременное обнаружение дефекта позволило избежать более серьезных последствий, а также сохранить скульптуры главных новогодних волшебников Деда Мороза и Снегурочки, находящихся в непосредственной близости от места проведения работ, в первозданном праздничном виде.
В дальнейшем этот участок тепловой сети будет рассматриваться для включения в программу капитального ремонта на 2026–2030 годы.