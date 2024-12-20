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Posted 20 декабря, 05:27

Published 20 декабря, 05:27

Modified 20 декабря, 05:29

Updated 20 декабря, 05:29

Специалисты УСТЭК устраняют повреждение тепловых сетей на Цветном бульваре в Тюмени

Специалисты УСТЭК устраняют повреждение тепловых сетей на Цветном бульваре в Тюмени

20 декабря 2024, 05:27
Фото: УСТЭК.
Сюжет
Дед Мороз
19 декабря 2024 года, во время планового обхода тепловых сетей, сотрудниками УСТЭК было выявлено повреждение на участке тепловой сети 2004 года постройки, диаметром 159 мм, на Цветном бульваре по улице Герцена, 87 в Тюмени.

Незамедлительно участок оградили и приступили к устранению обнаруженного дефекта. Ограничения теплоснабжения жилых домов при этом не потребовалось.

На данный момент повреждение устранили, а земляные работы специалисты планируют завершить в течение дня 20 декабря.

Отметим, своевременное обнаружение дефекта позволило избежать более серьезных последствий, а также сохранить скульптуры главных новогодних волшебников Деда Мороза и Снегурочки, находящихся в непосредственной близости от места проведения работ, в первозданном праздничном виде.

В дальнейшем этот участок тепловой сети будет рассматриваться для включения в программу капитального ремонта на 2026–2030 годы.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Капитальный ремонт#УСТЭК#Праздник#Дед Мороз#Цветной бульвар#Коммунальные сети
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