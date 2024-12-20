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Posted 20 декабря, 09:08

Published 20 декабря, 09:08

Modified 20 декабря, 09:11

Updated 20 декабря, 09:11

Шутки кончились — тюменский ЖК остался без света и тепла

Шутки кончились — тюменский ЖК остался без света и тепла

20 декабря 2024, 09:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Жильцы многоэтажек в микрорайоне Матмасы с прошлого вечера сидят без света и тепла.

Восемь многоэтажных домов в жилом комплексе «Просторный» на улице Газопромысловой оказались отключены от электроснабжения. ЧП случилось вечером 19 декабря. Из-за отсутствия электричества отключилась и система отопления, и за ночь из квартир ушло последнее тепло.

«С девяти часов вечера ЖК „Просторный“ сидит без света и отопления. Внятных комментариев никто не дает ни о причине отсутствия электричества, ни о сроках восстановления», «У нас стоит котел, соответственно со вчерашнего вечера нет отопления. Куда ни звонил, все в курсе, но проблема не решилась до сих пор. Говорят просто: „Ждите“, — рассказали жильцы „Просторного“ порталу 72.RU.
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Еще одна местная жительница рассказала, что сначала они с соседями отнеслись к случившемуся с юмором, но после ночи без отопления шутить расхотелось.

«Дом уже остыл. Сказали, серьезная авария, роют землю. Ночью переписка с соседями была веселой: предлагали пить водку и водить хороводы. Сейчас всем не до смеха уже», — пожаловалась женщина.
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В администрации Тюмени подтвердили, что электроснабжение было аварийно отключено в 22:00 часов накануне. Ремонтом занимается электросетевая компания «Транзит Электро Тюмень».

«На данный момент без электроэнергии находятся восемь многоквартирных домов и 12 таунхаусов по улице Академика Сахарова. Ситуация находится на контроле», — сообщили в мэрии.

Как писал «Наш Город», бизнесменам в Тюменской области не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Долги только за электроэнергию превысили 20 млн рублей.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Авария#ЖКХ#Электроснабжение
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