nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:58

Published 20 декабря, 06:58

Modified 20 декабря, 07:00

Updated 20 декабря, 07:00

Гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой

Риски серьезные: гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой

20 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой

Сюжет
Тура
В Тюменской области низкий уровень воды в реке Тура вызывает тревогу у специалистов. В результате маловодного лета и осени 2024 года объём воды в реке значительно сократился. Зима 2024-2025 может стать особенно сложной для водной артерии региона и окружающей экосистемы.

В этом году уровень воды в реке Тура вновь упал до отрицательных значений. Горожане с тревогой наблюдали за тем, как на месте некогда полноводной и глубокой реки появляются островки суши. Сейчас река промерзла, однако впереди Туру ждет еще много испытаний.

Как говорит гидролог Сергей Демченко, маловодье увеличивает вероятность глубокого промерзания реки.

«В таких условиях уменьшается доступ кислорода для рыб и других обитателей реки, что может привести к массовому замору. Нарушается зимовка водных организмов и микроэкосистем, что влияет на биоразнообразие», — говорит специалист.

Ученый предупреждает, что нехватка воды может нарушить цепочку кормления: гибель мальков, водных насекомых и растительности приведёт к снижению численности рыбы.

Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области снова был зарегистрирован случай провала под лёд. На этот раз инцидент случился неподалёку от деревни Есаулова на реке Тура. Под лёд ушёл квадроцикл вместе с водителем. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли спасатели и успешно вытащили водителя из ледяной воды. Пострадавший отказался от госпитализации.

Читайте также:
Мор и остановка течения: обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасностьВоды не будет: поздний ледостав на тюменской Туре может усугубить состояние рекиРека исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Тура#Река Тура#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Катастрофический уровень воды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика