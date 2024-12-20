Риски серьезные: гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области снова был зарегистрирован случай провала под лёд. На этот раз инцидент случился неподалёку от деревни Есаулова на реке Тура. Под лёд ушёл квадроцикл вместе с водителем. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли спасатели и успешно вытащили водителя из ледяной воды. Пострадавший отказался от госпитализации.