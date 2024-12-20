Риски серьезные: гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой

Posted 20 декабря, 06:58
Published 20 декабря, 06:58
Modified 20 декабря, 07:00
Updated 20 декабря, 07:00
В этом году уровень воды в реке Тура вновь упал до отрицательных значений. Горожане с тревогой наблюдали за тем, как на месте некогда полноводной и глубокой реки появляются островки суши. Сейчас река промерзла, однако впереди Туру ждет еще много испытаний.
Как говорит гидролог Сергей Демченко, маловодье увеличивает вероятность глубокого промерзания реки.
«В таких условиях уменьшается доступ кислорода для рыб и других обитателей реки, что может привести к массовому замору. Нарушается зимовка водных организмов и микроэкосистем, что влияет на биоразнообразие», — говорит специалист.
Ученый предупреждает, что нехватка воды может нарушить цепочку кормления: гибель мальков, водных насекомых и растительности приведёт к снижению численности рыбы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области снова был зарегистрирован случай провала под лёд. На этот раз инцидент случился неподалёку от деревни Есаулова на реке Тура. Под лёд ушёл квадроцикл вместе с водителем. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли спасатели и успешно вытащили водителя из ледяной воды. Пострадавший отказался от госпитализации.