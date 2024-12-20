ПЦБК помогает пермской школе развивать кадетские классы и спортивные секции

Стоит отметить, что школу не так давно отремонтировали по инициативе федеральных и региональных властей. В ходе такого ремонта удалось модернизировать все коммуникации, обновить фасад и кровлю здания, современно обставить кабинеты. Кроме того, созданы центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.