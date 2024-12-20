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Posted 20 декабря, 10:06

Published 20 декабря, 10:06

Modified 20 декабря, 10:06

Updated 20 декабря, 10:06

ПЦБК помогает пермской школе развивать кадетские классы и спортивные секции

ПЦБК помогает пермской школе развивать кадетские классы и спортивные секции

20 декабря 2024, 10:06
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает поддерживать школу № 123, которая находится в микрорайоне Бумкомбинат. Совместная работа помогает реализовать образовательные проекты различной направленности.

Как сообщает properm.ru, компания участвует в реализации концепции школы осознанного выбора, чтобы школьники смогли определиться со своей профессией в будущем.

Стоит отметить, что школу не так давно отремонтировали по инициативе федеральных и региональных властей. В ходе такого ремонта удалось модернизировать все коммуникации, обновить фасад и кровлю здания, современно обставить кабинеты. Кроме того, созданы центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.

18 декабря в школу прибыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который организовал рабочую поездку по Орджоникидзевскому району. Глава региона изучил состояние отремонтированного учебного корпуса, пообщался со школьниками и дал рекомендации будущим выпускникам обратить внимание на ПЦБК как на достойное место работы.

Примечательно, что ПЦБК назначена ведущим социальным партнером школы № 123. В школе при поддержке компании заработал производственно-образовательный квартал #НашПроект, чтобы ученики имели возможность посещать дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профпробы, а также изучать такие актуальные сегодня направления, как информационные технологии, инженерия, экология, экономика.

Также стоит отметить, что ПЦБК при содействии местного филиала Российского союза боевых искусств организовала деятельность молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Благодаря реализации такого проекта для детей проводятся бесплатные тренировки по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, легкой атлетике и лыжам.

Помимо этого, компания вовлечена в формирование патриотического воспитания молодого поколения: в школе работают четыре кадетских класса, где организованы дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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