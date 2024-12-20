ПЦБК помогает пермской школе развивать кадетские классы и спортивные секции

Posted 20 декабря, 10:06
Published 20 декабря, 10:06
Modified 20 декабря, 10:06
Updated 20 декабря, 10:06
Как сообщает properm.ru, компания участвует в реализации концепции школы осознанного выбора, чтобы школьники смогли определиться со своей профессией в будущем.
Стоит отметить, что школу не так давно отремонтировали по инициативе федеральных и региональных властей. В ходе такого ремонта удалось модернизировать все коммуникации, обновить фасад и кровлю здания, современно обставить кабинеты. Кроме того, созданы центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.
18 декабря в школу прибыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который организовал рабочую поездку по Орджоникидзевскому району. Глава региона изучил состояние отремонтированного учебного корпуса, пообщался со школьниками и дал рекомендации будущим выпускникам обратить внимание на ПЦБК как на достойное место работы.
Примечательно, что ПЦБК назначена ведущим социальным партнером школы № 123. В школе при поддержке компании заработал производственно-образовательный квартал #НашПроект, чтобы ученики имели возможность посещать дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профпробы, а также изучать такие актуальные сегодня направления, как информационные технологии, инженерия, экология, экономика.
Также стоит отметить, что ПЦБК при содействии местного филиала Российского союза боевых искусств организовала деятельность молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Благодаря реализации такого проекта для детей проводятся бесплатные тренировки по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, легкой атлетике и лыжам.
Помимо этого, компания вовлечена в формирование патриотического воспитания молодого поколения: в школе работают четыре кадетских класса, где организованы дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.