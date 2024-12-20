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Posted 20 декабря, 07:59

Published 20 декабря, 07:59

Modified 20 декабря, 07:59

Updated 20 декабря, 07:59

«Промомед» назвал особенности инновационного препарата против ожирения

«Промомед» назвал особенности инновационного препарата против ожирения

20 декабря 2024, 07:59
Фото: 1MI.
Компания «Промомед» объявила о начале реализации нового отечественного препарата для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия» (МНН — семаглутид).

Первые партии препарата уже поступили в российские аптеки, а стоимость курса лечения будет на треть ниже аналогичных препаратов, произведенных в РФ, пишет rosbalt.ru.

Новое лекарство нацелено в первую очередь на тех пациентов, кто страдает от избыточной массы тела и ожирения. Представители компании подчеркивают, что этот препарат не только помогает в снижении массы тела, но также способствует коррекции нарушений, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — основными причинами смертности в России.

Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов отметил, что главной целью компании является обеспечение жителей России качественными лекарственными средствами. Подобные инициативы не только способствуют сохранению здоровья, но и значительно улучшают качество жизни. Выпуск нового препарата демонстрирует полное импортозамещение: вся производственная цепочка — от активного вещества до удобных шприц-ручек — осуществляется на собственных мощностях компании.

В своем недавнем заявлении для прессы министр здравоохранения России Михаил Мурашко указал на то, что около 40 миллионов граждан страны имеют избыточный вес, что становится причиной развития различных заболеваний.

Заболевание сопряжено с серьезными угрозами для здоровья: у людей с ожирением в 3-4 раза выше вероятность развития гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца и различных онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы и кишечника. Кроме того, избыточный вес увеличивает риск преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и приводит к росту расходов на лечение сопутствующих недугов.

Специалисты акцентируют внимание на том, что эффективная борьба с ожирением требует многостороннего подхода, который включает в себя изменение образа жизни, правильное питание, регулярную физическую активность и, при необходимости, назначение медикаментов.

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