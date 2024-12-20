«Промомед» назвал особенности инновационного препарата против ожирения

Новое лекарство нацелено в первую очередь на тех пациентов, кто страдает от избыточной массы тела и ожирения. Представители компании подчеркивают, что этот препарат не только помогает в снижении массы тела, но также способствует коррекции нарушений, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — основными причинами смертности в России.