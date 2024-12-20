nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 12:08

Published 20 декабря, 12:08

Modified 20 декабря, 12:09

Updated 20 декабря, 12:09

Приставы взыскали с тюменских алиментщиков более миллиарда рублей

Приставы взыскали с тюменских алиментщиков более миллиарда рублей

20 декабря 2024, 12:08
Фото: 1MI.
За неполный год жители нашего региона задолжали 1 миллиард 207 миллионов рублей по алиментам. Данную статистику предоставили судебные приставы УФССП России по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на период 20 декабря приставы Тюменской области взыскали 1 миллиард 207 миллионов рублей долга по алиментам. Уточняется, что тюменцы часто оплачивают задолженность на месте составления протокола.

Недавно тюменского алиментщика заставили подарить ребенку 400 тысяч рублей на Новый год. Должник сразу изыскал денежные средства и погасил родительский долг.

Алиментщика заставили подарить ребенку 400 тыс руб на Новый год в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее житель Тобольска стал фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов. Вместо судебной скамьи мужчина выбрал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Читайте также:
Метеопатам приготовиться: из-за взрыва на Солнце на Тюмень обрушится магнитная буряИсполнительница хитов из 90-х Татьяна Буланова приедет в Тюмень с концертомУ него осталось двое детей: в Ялуторовске простятся с погибшим на СВО разведчиком
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Судебные приставы#Алименты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика