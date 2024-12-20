Приставы взыскали с тюменских алиментщиков более миллиарда рублей

Posted 20 декабря, 12:08
Published 20 декабря, 12:08
Modified 20 декабря, 12:09
Updated 20 декабря, 12:09
В ведомстве отметили, что на период 20 декабря приставы Тюменской области взыскали 1 миллиард 207 миллионов рублей долга по алиментам. Уточняется, что тюменцы часто оплачивают задолженность на месте составления протокола.
Недавно тюменского алиментщика заставили подарить ребенку 400 тысяч рублей на Новый год. Должник сразу изыскал денежные средства и погасил родительский долг.
Ранее житель Тобольска стал фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов. Вместо судебной скамьи мужчина выбрал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.