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Posted 20 декабря, 16:33

Published 20 декабря, 16:33

Modified 20 декабря, 16:35

Updated 20 декабря, 16:35

Оставили на февраль? Почему Центробанк не стал повышать ключевую ставку

Оставили на февраль? Почему Центробанк не стал повышать ключевую ставку

20 декабря 2024, 16:33
Фото: 1MI.
На заключительном в этом году заседании совета директоров Центрального банка России было решено оставить ключевую ставку на уровне 21%. Это решение стало неожиданностью, поскольку большинство экспертов предполагали, что регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и повысит ставку.

В 2023 году Банк России увеличивал ключевую ставку пять раз, а в 2024 году — трижды. Последнее повышение произошло в октябре, когда ставка поднялась на 2 процентных пункта — с 19% до 21%.

Вероятно, на решение регулятора приостановить изменения перед Новым годом оказала влияние резкая критика со стороны «идейных оппонентов». Бизнес неоднократно выражал недовольство действиями ЦБ, а лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Сергей Миронов, накануне охарактеризовал работу Центрального банка как вредительскую и обвинил его в «выполнении указаний» Международного валютного фонда.

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Прогноз не сбылся

Перед заседанием 20 декабря мнения экспертов разделялись лишь в вопросе, на сколько процентных пунктов Банк России решит повысить ставку на этот раз. Основным сценарием считалось увеличение ставки до 23% годовых в связи с ослаблением рубля и ростом инфляции. Также аналитики рассматривали вариант повышения до 25% как вполне вероятный.

Тем не менее, в релизе Банка России по итогам заседания было указано, что ужесточение денежно-кредитных условий оказалось более значительным, чем предполагалось в октябрьском решении по ключевой ставке.

«Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — сообщили в ЦБ.
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Что будет с инфляцией?

По состоянию на 16 декабря, годовая инфляция в России (по сравнению с аналогичной датой прошлого года) возросла до 9,5%. Таким образом, ожидается, что итоговые показатели за 2024 год будут близки к этому уровню. В 2023 году инфляция в стране составила 7,42%.

Данные за декабрь свидетельствуют о продолжении высокого инфляционного давления, что, в частности, связано с недавним ослаблением рубля, как отмечает Банк России.

«Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции. В декабре увеличились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Профессиональные аналитики повысили ожидания по инфляции на 2025–2026 годы», — перечисляют в регуляторе.

Тем не менее, представители Банка России постоянно подчеркивают, что любые меры, касающиеся денежно-кредитной политики, будь то повышение или понижение ключевой ставки, начинают действовать с задержкой в несколько месяцев.

По мнению регулятора, текущий рост цен останется на высоком уровне в течение некоторого времени из-за инерции, вызванной несколькими факторами. К ним относятся накопленные бюджетные стимулы, высокая кредитная активность как со стороны потребителей, так и бизнеса, а также влияние ноябрьского ослабления рубля на цены.

«Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования», — полагают в ЦБ.
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Политика ЦБ себя не оправдала

Нынешнюю ситуацию с российской экономикой, а также решений ЦБ в беседе с «Нашим городом» обсудил экономист Дмитрий Лекух.

По его мнению, принятое решение —это «результат опасений „комсомольской ячейки“». Не каждому понравится, когда президент в прямом эфире на всю страну высказывает недовольство работой советом директоров Центрального банка и непонимание, что делать дальше.

«Стало очевидно, что монетарными средствами с инфляцией справиться Центробанку не удалось. И чем выше он поднимает учетную ставку, тем закономерно выше растет товарная инфляция, то есть цены на лавках. Это известная ловушка, в которую многие попадают.
Если открыть учебник экономики и финансов едва ли не первого курса, там предельно четко записано, что уровень учетной ставки должен быть на 1-2 процента ниже (не выше, а ниже) инфляции, для того чтобы экономика развивалась», — подчеркивает эксперт.

Благо, что у нас достаточно давно стратегические отрасли выведены с рыночного регулирования и они финансируются совершенно по совершенно другим схемам. Причем это не только оборонка, но и такие отрасли, как и сельское хозяйство.

«В этом есть много минусов, в этом есть много проблем. И не просто так, извините, был „креслопад“ в Минобороны. Но, естественно, со ставкой свыше 20% та же оборонка финансироваться не сможет никак — она будет просто работать себе в убыток. Вот такая у нас система», — заявил Дмитрий Валерьянович.
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По лекалам МВФ

Отмечая на вопрос, почему ЦБ продолжает настаивать на своем, собеседник отмечает, что руководство регулятора привержено определенной монетаристской теории. Есть методички, эталоны и стандарты от МВФ, которыми до сих пор пользуются в расчетах.

«Почему МВФ пользуется устаревшей моделью „чикагских мальчиков“, еще 70-х годов? Это вопрос не ко мне, даже не к Центробанку и МВФ. Это вопрос к тем, кто поставил перед ними такую задачу. Мы же прекрасно знаем, что нет ни одного удачного примера в мировой истории удачных реформ МВФ. Я искренне надеюсь, что это будет началом разворота к здравому смыслу, хотя Бог его знает.
При таком уровне учетной ставки, как есть у нас сейчас, это ведет даже не к дефляции. Это ведет к совершенно к жуткой рыночной отрасли, финансируемой по рыночным лекалам. Они уже к этому приводят, и скандалы с ипотекой возникают не просто так. В данном конкретном случае они приводят к одновременному снижению экономики и росту цен», — напомнил о еще одной вчерашней теме, затронутой президентом, экономист.

Кто за этим стоит? По мнению эксперта, то не какие-то «таинственные враги». Это наш «любимый» финансовый банковский сектор, которому просто это выгодно, который достаточно долго и открыто протестовал против путинских программ ипотек.

«Потому что ему покрывалась только разница между ставкой и учетной ставкой. Это невыгодно — это в ноль работать. То, что Путин вчера говорил, он же об этом твердил. Да, это действительно — для них в определенной степени нормально, но это без сверхприбыли. Вот, собственно говоря, и все.
С другой стороны, нет предпосылки к кардинальном улучшению. Экономика у нас здоровая. Но она здорова не благодаря политике Центробанка, а вопреки. Вопреки политике монетарных властей.
Относительно здорова. Конечно, есть болезненные вещи, и никто их не отрицает. И трудности. Для того, чтобы привести это все в нормальное состояние, достаточно просто финансовую систему поставить с головы на ноги», — резюмировал Дмитрий Лекух.
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Ранее мы писали о том, что будет с накоплениями россиян на фоне нынешнего скачка инфляции.

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#Иван Солдатов#Общество#Инфляция#Центробанк#Ключевая ставка#Центробанк России
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