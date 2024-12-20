Оставили на февраль? Почему Центробанк не стал повышать ключевую ставку

По состоянию на 16 декабря, годовая инфляция в России (по сравнению с аналогичной датой прошлого года) возросла до 9,5%. Таким образом, ожидается, что итоговые показатели за 2024 год будут близки к этому уровню. В 2023 году инфляция в стране составила 7,42%.