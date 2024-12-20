На Ямале с нового года запустят программу «Время героев»

Posted 20 декабря, 05:03
Published 20 декабря, 05:03
Modified 20 декабря, 05:05
Updated 20 декабря, 05:05
Программа «Время героев» стартует на Ямале с нового года. Ранее о необходимости запуска проекта в регионах РФ объявил президент Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».
Программа ставит целью подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО, которые в дальнейшем смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время Совета глав в Губкинском подчеркнул, что работа по запуску проекта уже ведется. В регионе есть участники СВО, переживающие за результат, которые готовы в любом деле проявлять инициативу и собранность. Многие из них осенью вошли в составы местных дум.
Мы очень хотим выявить ямальцев — участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении, — прокомментировал он.
Проект «Время героев» в ЯНАО будет реализован совместно с Президентской академией, которая выступает оператором федеральной программы. При внедрении регионального проекта будут применяться те же подходы.