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Posted 20 декабря, 05:03

Published 20 декабря, 05:03

Modified 20 декабря, 05:05

Updated 20 декабря, 05:05

На Ямале с нового года запустят программу «Время героев»

На Ямале с нового года запустят программу «Время героев»

20 декабря 2024, 05:03
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Сюжет
Ямал
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Программа «Время героев» стартует на Ямале с нового года. Ранее о необходимости запуска проекта в регионах РФ объявил президент Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».

Программа ставит целью подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО, которые в дальнейшем смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время Совета глав в Губкинском подчеркнул, что работа по запуску проекта уже ведется. В регионе есть участники СВО, переживающие за результат, которые готовы в любом деле проявлять инициативу и собранность. Многие из них осенью вошли в составы местных дум.

Мы очень хотим выявить ямальцев — участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении, — прокомментировал он.

Проект «Время героев» в ЯНАО будет реализован совместно с Президентской академией, которая выступает оператором федеральной программы. При внедрении регионального проекта будут применяться те же подходы.

#Общество#Ямал#Россия#Единая Россия#Госкомпании#Дмитрий Артюхов#Бойцы#СВО
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