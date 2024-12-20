На Ямале с нового года запустят программу «Время героев»

Программа ставит целью подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО, которые в дальнейшем смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время Совета глав в Губкинском подчеркнул, что работа по запуску проекта уже ведется. В регионе есть участники СВО, переживающие за результат, которые готовы в любом деле проявлять инициативу и собранность. Многие из них осенью вошли в составы местных дум.