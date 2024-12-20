Мужчина засудил тюменских риелторов за хитрость при продаже квартиры

Компания «Этажи» была основана в Тюмени предпринимателем Ильдаром Хусаиновым. В настоящее время в компании трудится свыше 19 тысяч сотрудников. В прошлом году прибыль фирмы составила более 246 миллионов рублей. «Этажи» осуществляют свою деятельность в регионах по франшизе. Например, клиентов в Новосибирске обслуживает ООО «Этажи-Новосибирск», офис которого также расположен в Тюмени. Учредителем и директором этой организации является бизнесмен из Иркутска Наталья Григорьева.