Мужчина засудил тюменских риелторов за хитрость при продаже квартиры

Posted 20 декабря, 13:56
Published 20 декабря, 13:56
Modified 20 декабря, 13:58
Updated 20 декабря, 13:58
Новосибирец нашел способ отомстить тюменским риелторам из компании «Этажи», которые без его разрешения опубликовали фотографии его квартиры в интернете для продажи. Мужчина подал иск против компании, требуя полмиллиона рублей за нарушение авторских прав, и выиграл дело. Подробности расследовал журналист NEFT.
В 2023 году истец решил продать свою квартиру и разместил 16 фотографий на портале «Домклик». Вскоре он обнаружил, что риелторская компания «Этажи» без разрешения использовала его фотографии, добавив свою ватермарку. Новосибирец решил обратиться в суд за защитой своих авторских прав.
Ответчиком по делу стала одна из сотрудниц ООО «Этажи-Новосибирск». Центральный районный суд Тюмени обязал ее выплатить 480 тыс. рублей за незаконное использование фотографий и 100 тыс. рублей за моральный ущерб.
Юрист Екатерина Хаджимуратова, представляющая интересы истца, подчеркнула в разговоре с журналистом NEFT, что это не первый случай наказания риелторов за кражу фотографий. Однако в последнее время суды начали увеличивать суммы компенсаций по таким искам.
«Еще недавно за подобные нарушения авторских прав была мизерная компенсация — пять тысяч за фотографию. Сейчас ее размер увеличили до 30 тысяч рублей. В нашем случае было 16 фотографий. Поэтому и компенсация получилась высокая», — объяснил юрист.
Компания «Этажи» была основана в Тюмени предпринимателем Ильдаром Хусаиновым. В настоящее время в компании трудится свыше 19 тысяч сотрудников. В прошлом году прибыль фирмы составила более 246 миллионов рублей. «Этажи» осуществляют свою деятельность в регионах по франшизе. Например, клиентов в Новосибирске обслуживает ООО «Этажи-Новосибирск», офис которого также расположен в Тюмени. Учредителем и директором этой организации является бизнесмен из Иркутска Наталья Григорьева.