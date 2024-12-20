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Posted 20 декабря, 13:56

Published 20 декабря, 13:56

Modified 20 декабря, 13:58

Updated 20 декабря, 13:58

Мужчина засудил тюменских риелторов за хитрость при продаже квартиры

Мужчина засудил тюменских риелторов за хитрость при продаже квартиры

20 декабря 2024, 13:56
Хозяин подал в суд на компанию «Этажи» за использование его фотографий квартиры.

Новосибирец нашел способ отомстить тюменским риелторам из компании «Этажи», которые без его разрешения опубликовали фотографии его квартиры в интернете для продажи. Мужчина подал иск против компании, требуя полмиллиона рублей за нарушение авторских прав, и выиграл дело. Подробности расследовал журналист NEFT.

В 2023 году истец решил продать свою квартиру и разместил 16 фотографий на портале «Домклик». Вскоре он обнаружил, что риелторская компания «Этажи» без разрешения использовала его фотографии, добавив свою ватермарку. Новосибирец решил обратиться в суд за защитой своих авторских прав.

Ответчиком по делу стала одна из сотрудниц ООО «Этажи-Новосибирск». Центральный районный суд Тюмени обязал ее выплатить 480 тыс. рублей за незаконное использование фотографий и 100 тыс. рублей за моральный ущерб.

Юрист Екатерина Хаджимуратова, представляющая интересы истца, подчеркнула в разговоре с журналистом NEFT, что это не первый случай наказания риелторов за кражу фотографий. Однако в последнее время суды начали увеличивать суммы компенсаций по таким искам.

«Еще недавно за подобные нарушения авторских прав была мизерная компенсация — пять тысяч за фотографию. Сейчас ее размер увеличили до 30 тысяч рублей. В нашем случае было 16 фотографий. Поэтому и компенсация получилась высокая», — объяснил юрист.

Компания «Этажи» была основана в Тюмени предпринимателем Ильдаром Хусаиновым. В настоящее время в компании трудится свыше 19 тысяч сотрудников. В прошлом году прибыль фирмы составила более 246 миллионов рублей. «Этажи» осуществляют свою деятельность в регионах по франшизе. Например, клиентов в Новосибирске обслуживает ООО «Этажи-Новосибирск», офис которого также расположен в Тюмени. Учредителем и директором этой организации является бизнесмен из Иркутска Наталья Григорьева.

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