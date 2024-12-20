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Posted 20 декабря, 08:41

Published 20 декабря, 08:41

Modified 20 декабря, 10:48

Updated 20 декабря, 10:48

Мэр Тюмени ожидает массового возвращения инвалидов из зоны СВО

Мэр Тюмени ожидает массового возвращения инвалидов из зоны СВО

20 декабря 2024, 08:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Городские власти задумались, как вписать бывших бойцов с инвалидностью в мирную жизнь.

Администрация Тюмени готовится к волне заявок на строительство пандусов и переоборудование квартир под нужды жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Глава Тюмени Максим Афанасьев уверен, что многие тюменцы вернуться с фронта инвалидами.

«Мы понимаем, что настанет время, когда нужно будет приспосабливать жилые помещения, в случае необходимости, для маломобильных грапп населения, чтобы создать им все условия. Ведь жизнь продолжается, и мы должны позаботиться о наших бойцах», — сказал мэр.
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Он признал, что вопросы о мерах социальной поддержки в связи с проведением СВО остаются одними из самых актуальных и часто задаваемых со стороны горожан. Афанасьев отметил, что и во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным многие хотели услышать мнение главы государства именно по этой теме.

Мэр также подчеркнул, что администрация и горожане делают многое для тюменских военных в зоне СВО и для их семей.

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«Мы уже оказываем помощь семьям бойцов или тем ребятам, которые уже вернулись. Им нужна забота и помощь в социальной адаптации», — добавил Афанасьев.

После Прямой линии с Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировали региональную программу по примеру федерального проекта «Время героев». Планируется, что инициатива начнет работать в 2025 году.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Максим Афанасьев#Инвалиды#Бойцы СВО#Специальная военная операция
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