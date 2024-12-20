Мэр Тюмени ожидает массового возвращения инвалидов из зоны СВО

Он признал, что вопросы о мерах социальной поддержки в связи с проведением СВО остаются одними из самых актуальных и часто задаваемых со стороны горожан. Афанасьев отметил, что и во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным многие хотели услышать мнение главы государства именно по этой теме.