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Posted 20 декабря, 04:58

Published 20 декабря, 04:58

Modified 20 декабря, 05:00

Updated 20 декабря, 05:00

Каша вместо воды: дороги в Тюмени посыпают новым химикатом

Каша вместо воды: дороги в Тюмени посыпают новым химикатом

20 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Снег
Дорожники используют новый химикат для обработки заснеженных улиц в центре Тюмени.

Снегопады прибавили беспокойства водителям и работы — дорожникам. Для борьбы с гололедом центральные улицы Тюмени теперь посыпают новым препаратом, после которого снег не тает полностью.

«С декабря в центральной части Тюмени используется новый противогололедный материал „Бионорд“. По сравнению с галитом он быстрее вступает в реакцию и не топит снег до жидкого состояния, а делает его рыхлым», — рассказал глава комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского дорожного департамента Владимир Поминов.
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По его словам, теперь получается быстрее смести снежные массы с проезжей части. Новый химикат также не боится морозов: работает при -25°С.

Поминов заверил, что тротуары больше не посыпают никакими реагентами, а стараются вовремя выметать и иногда сыплют гранитную крошку.

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Только днем 19 декабря на улицах Тюмени трудилась 541 машина спецтехники и 603 рабочих. В первую очередь дорожники очищают автобусные остановки, пешеходные переходы, тротуары на подходе к социальным учреждениям.

В ноябре мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил, что дал поручение сыпать меньше реагентов на дорогах города. Жители областной столицы неоднократно жаловались властям на обилие химикатов на тротуарах и дорогах.

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