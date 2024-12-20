Каша вместо воды: дороги в Тюмени посыпают новым химикатом

Posted 20 декабря, 04:58
Published 20 декабря, 04:58
Modified 20 декабря, 05:00
Updated 20 декабря, 05:00
Снегопады прибавили беспокойства водителям и работы — дорожникам. Для борьбы с гололедом центральные улицы Тюмени теперь посыпают новым препаратом, после которого снег не тает полностью.
«С декабря в центральной части Тюмени используется новый противогололедный материал „Бионорд“. По сравнению с галитом он быстрее вступает в реакцию и не топит снег до жидкого состояния, а делает его рыхлым», — рассказал глава комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского дорожного департамента Владимир Поминов.
По его словам, теперь получается быстрее смести снежные массы с проезжей части. Новый химикат также не боится морозов: работает при -25°С.
Поминов заверил, что тротуары больше не посыпают никакими реагентами, а стараются вовремя выметать и иногда сыплют гранитную крошку.
Только днем 19 декабря на улицах Тюмени трудилась 541 машина спецтехники и 603 рабочих. В первую очередь дорожники очищают автобусные остановки, пешеходные переходы, тротуары на подходе к социальным учреждениям.
В ноябре мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил, что дал поручение сыпать меньше реагентов на дорогах города. Жители областной столицы неоднократно жаловались властям на обилие химикатов на тротуарах и дорогах.