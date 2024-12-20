Две столицы Казахстана готовятся к Новому году

Две столицы Казахстана — Астана и Алма-Ата — конкурируют в роскоши новогоднего декора. Астана выделила 696,7 млн тенге на зимнее оформление, в то время как Алма-Ата, неофициально считающаяся южной столицей, потратит 800 млн тенге. Шымкент с бюджетом 80,6 млн тенге заметно отстает от этих городов.

Благодаря своему климату и архитектуре Астана имеет некоторые преимущества. Северное расположение позволяет использовать природные элементы в качестве новогоднего декора. Просторные площади города, особенно на левом берегу реки Ишим, создают праздничную атмосферу, а высокие ёлки хорошо вписываются в городской пейзаж, пишет regnum.ru. Фото: Акимат города Астаны В Алма-Ате нет четко выраженного центра, поэтому праздничные украшения распределены по всему городу. Новые здания с большими стеклянными фасадами, украшенными ёлками, становятся частью общего новогоднего оформления. Накануне Нового года в Казахстане на рынках становится больше цитрусовых и ананасов. Социологи связывают это с ностальгическими ассоциациями, а эксперты — с привычками населения. Фото: Акимат города Астаны Торгово-развлекательные центры радуют посетителей различными вариантами новогоднего оформления: здесь устанавливаются ёлки, развешиваются гирлянды, а также выставляются фигурки животных и сказочных персонажей. В Алма-Ате выделяются аптеки, которые часто превосходят по декорациям даже сверкающие обменные пункты. Магазины предлагают покупателям разнообразные новогодние сладкие наборы, но хранители традиций предпочитают собирать подарки своими руками. В это время года начинается пора корпоративных праздников — рестораны, кафе и клубы подготовили специальные меню и развлекательные программы. Фото: Акимат города Астаны Учреждения культуры подготовили праздничные программы. В Казахстане востребованы новогодние спектакли, концерты и различные шоу. В кинотеатрах уже показывают тематические фильмы. В Алма-Ате ждут выступление московского цирка Никулина на льду, в то время как в Астане музей-театр «Сказкин дом» предлагает интерактивное шоу «История Снеговика». Кроме того, по всей стране в театрах идут масштабные постановки «Щелкунчика». Фото: Акимат города Астаны