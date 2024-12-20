Бастрыкин проверит строительство в тобольском селе

Posted 20 декабря, 02:40
Published 20 декабря, 02:40
Modified 20 декабря, 02:44
Updated 20 декабря, 02:44
Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, как его подчиненные в тюменском управлении разбираются с ситуацией вокруг строительства объекта культуры в селе Тобольского района. Он потребовал представить ему доклад о том, подтвердилась ли халатность местных чиновников.
Более 30 млн бюджетных рублей выделили на строительство дома культуры в Булашово. Но время шло, а на объекте не было подвижек. Местные жители ожидали открытия нового Дома культуры, но его так и не случилось. Возмущение вылилось в соцсети, и во время мониторинга ситуацией заинтересовались в СКР.
«Сообщается о возможных противоправных действиях при возведении Дома культуры. Сроки выполнения работ истекли, однако строительство дома культуры не производилось. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту халатности при строительстве объекта культуры», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Если факт халатности подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ.
Главное управление строительства Тюменсой области в мае отчиталось, что в рамках нацпроекта «Культура» идет капитальный ремонт Дома культуры в селе Булашово. По данным ведомства, к тому моменту в клубе начали монтировать новую электропроводку. По итогу ремонта обновлённый зрительный зал должен вместить 186 человек, а сам Дом культуры начнет работать до конца 2024 года.