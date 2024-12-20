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Posted 20 декабря, 02:40

Published 20 декабря, 02:40

Modified 20 декабря, 02:44

Updated 20 декабря, 02:44

Бастрыкин проверит строительство в тобольском селе

Бастрыкин проверит строительство в тобольском селе

20 декабря 2024, 02:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Председатель Следственного комитета затребовал доклад о проверке вокруг объекта культуры в Булашово Тюменской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, как его подчиненные в тюменском управлении разбираются с ситуацией вокруг строительства объекта культуры в селе Тобольского района. Он потребовал представить ему доклад о том, подтвердилась ли халатность местных чиновников.

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Более 30 млн бюджетных рублей выделили на строительство дома культуры в Булашово. Но время шло, а на объекте не было подвижек. Местные жители ожидали открытия нового Дома культуры, но его так и не случилось. Возмущение вылилось в соцсети, и во время мониторинга ситуацией заинтересовались в СКР.

«Сообщается о возможных противоправных действиях при возведении Дома культуры. Сроки выполнения работ истекли, однако строительство дома культуры не производилось. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту халатности при строительстве объекта культуры», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Если факт халатности подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ.

Главное управление строительства Тюменсой области в мае отчиталось, что в рамках нацпроекта «Культура» идет капитальный ремонт Дома культуры в селе Булашово. По данным ведомства, к тому моменту в клубе начали монтировать новую электропроводку. По итогу ремонта обновлённый зрительный зал должен вместить 186 человек, а сам Дом культуры начнет работать до конца 2024 года.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Строительство#Следственный комитет#Тобольск#Александр Бастрыкин
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