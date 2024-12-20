Бастрыкин проверит строительство в тобольском селе

Более 30 млн бюджетных рублей выделили на строительство дома культуры в Булашово. Но время шло, а на объекте не было подвижек. Местные жители ожидали открытия нового Дома культуры, но его так и не случилось. Возмущение вылилось в соцсети, и во время мониторинга ситуацией заинтересовались в СКР.