А слуги кто? Названы самые богатые депутаты Тюменской облдумы

Posted 20 декабря, 10:45
Published 20 декабря, 10:45
Modified 20 декабря, 10:47
Updated 20 декабря, 10:47
Многие тюменцы были возмущены советом главы администрации Тюменского района Ольги Зиминой «поумерить желания» в адрес пенсионерки. Интернет-пользователи предлагали чиновнице попробовать прожить на МРОТ или на зарплату уборщицы. Разберемся, на какие же доходы живут те, кто принимает законы, регулирующие жизнь простых тюменцев.
Представитель ЯНАО Игорь Нак владеет бизнес-империей с «Ямалтрансстроем» во главе. Выручка компании исчисляется в миллиардах, а чистые доходы бизнеса депутата держатся на уровне 200 млн рублей. У депутата устойчиво не только материальное, но и политическое положение, на которое не повлиял скандал с его сыном Григорием, арестованным по делу о коррупции. Игорь Нак работает во фракции «Единой России».
Владимир Пискайкин возглавляет фракцию «Справедливой России» и является учредителем 43 компаний разного масштаба, в том числе в сфере строительства и услуг. Среди его бизнесов скандальны застройщик «Северстрой», от которого некоторые тюменцы защищали участки с оружием в руках.
Алексей Салмин носит прозвище «капитан бизнеса», но многим известен как основатель движения моржей. Ему принадлежит дилерский центр «Автоград» и целая плеяда «спутников» — предприятий помельче, которые обеспечивают ремонт и техобслуживание автомобилей, управляют недвижимостью и оказывают инвестиционные услуги.
Гендиректор ООО «Блок-Комплект» Юрий Баранчук всего пару лет как сошел с заголовков прессы в связи с чередой открытий воркаут-площадок, кванториумов и скейт-парков по всему региону.
Основатель и директор АО «Тобольскстроймеханизация» Владимир Майер заложил собственную династию. Дочь одного из крупнейших тобольских подрядчиков «СИБУРа» Елена делает карьеру в правительстве ХМАО.
Вице-спикер облдумы Наталья Шевчик в представлении тюменцев так и осталась связана с холдингом «Сибинтел», хотя давно в разводе с его владельцем, подвел итог исследования портал URA.RU.
«Наш Город» обратил внимание на новый тренд среди тюменских чиновников. Они начали критиковать местных жителей за просьбы облегчить жизнь простых граждан. Первым настроение задал губернатор Александр Моор.