А слуги кто? Названы самые богатые депутаты Тюменской облдумы

Представитель ЯНАО Игорь Нак владеет бизнес-империей с «Ямалтрансстроем» во главе. Выручка компании исчисляется в миллиардах, а чистые доходы бизнеса депутата держатся на уровне 200 млн рублей. У депутата устойчиво не только материальное, но и политическое положение, на которое не повлиял скандал с его сыном Григорием, арестованным по делу о коррупции. Игорь Нак работает во фракции «Единой России».