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Posted 19 декабря, 04:32

Published 19 декабря, 04:32

Modified 19 декабря, 04:34

Updated 19 декабря, 04:34

Ялуторовчанин принес обновлять в ГАИ поддельные права

Ялуторовчанин принес обновлять в ГАИ поддельные права

19 декабря 2024, 04:32
Фото: 1MI.
Автолюбитель из Ялуторовска лишился свободы и прав на управление автомобилем из-за фальшивого документа.

Житель Ялуторовска пришел в Госавтоинспекцию, чтобы обменять удостоверение казахстанского образца. При проверке выяснилось, что документ поддельный. Удостоверение тут же изъяли, а мужчину попросили объясниться.

Автолюбитель признался, что купил подделку 10 лет назад и все это время использовал их во время управления автомобилем. Настоящее удостоверение он никогда не оформлял. «Волшебная корочка» обошлась обманщику за рулем в 150 тыс. рублей.

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Мужчина не только лишился прав, но и стал фигурантом уголовного дела за использование поддельных документов. Суд признал его виновным и приговорили к трём месяцам ограничения свободы, сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Наш Город» писал о тюменке, которая пряталась от недоброжелателей под фальшивыми номерами на машине. Она купила их, чтобы периодически ставить вместо настоящих на свой BMW. Подмену раскрыли, а номера изъяли.

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#Марина Коржина#Происшествия#Транспорт#Водительские права
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