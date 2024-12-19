Ялуторовчанин принес обновлять в ГАИ поддельные права

Posted 19 декабря, 04:32
Published 19 декабря, 04:32
Modified 19 декабря, 04:34
Updated 19 декабря, 04:34
Житель Ялуторовска пришел в Госавтоинспекцию, чтобы обменять удостоверение казахстанского образца. При проверке выяснилось, что документ поддельный. Удостоверение тут же изъяли, а мужчину попросили объясниться.
Автолюбитель признался, что купил подделку 10 лет назад и все это время использовал их во время управления автомобилем. Настоящее удостоверение он никогда не оформлял. «Волшебная корочка» обошлась обманщику за рулем в 150 тыс. рублей.
Мужчина не только лишился прав, но и стал фигурантом уголовного дела за использование поддельных документов. Суд признал его виновным и приговорили к трём месяцам ограничения свободы, сообщили в УМВД по Тюменской области.
«Наш Город» писал о тюменке, которая пряталась от недоброжелателей под фальшивыми номерами на машине. Она купила их, чтобы периодически ставить вместо настоящих на свой BMW. Подмену раскрыли, а номера изъяли.