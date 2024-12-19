Владимир Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

Posted 19 декабря, 14:47
Published 19 декабря, 14:47
Modified 19 декабря, 14:47
Updated 19 декабря, 14:47
Предоставленная льгота на аренду позволит компании инвестировать сэкономленные средства в свое дальнейшее развитие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
Ефимов отметил, что в столице действует множество мер поддержки для бизнеса. Одной из них является сниженная арендная ставка для технопарков, составляющая всего 0,01% от кадастровой стоимости. Это рассматривается как долгосрочные инвестиции города в промышленное и научное развитие. Московский завод тепловой автоматики получил такую льготу на участок площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию также были предоставлены аналогичные льготы по аренде еще четырех соседних участков. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей.
Льгота действует в течение 10 лет, и с предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарку необходимо каждый год подтверждать свой статус, предоставляющий ему право на льготные условия.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что этот завод со статусом технопарка арендует у города пять участков земли площадью 1,6 гектара по сниженной ставке. Сэкономленные средства на аренде компания должна использовать для собственного развития, что включает в себя ремонт зданий, обновление производственных мощностей, научные исследования и разработки, а также обучение и повышение квалификации работников.
Как отмечается, предприятие расположено на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. Его история началась почти сто лет назад. Первоначально производимой продукцией были клепаные котлы для котельных установок. В 1960 году завод изменил направление своей деятельности и стал выпускать оборудование для автоматизации в энергетическом секторе. С тех пор он зарекомендовал себя как один из лидеров в разработке и производстве автоматизированных систем для тепловых процессов в энергетике.
В последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его базе был создан технопарк, который объединяет семь компаний, работающих в различных сферах.