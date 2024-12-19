Владимир Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

Как отмечается, предприятие расположено на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. Его история началась почти сто лет назад. Первоначально производимой продукцией были клепаные котлы для котельных установок. В 1960 году завод изменил направление своей деятельности и стал выпускать оборудование для автоматизации в энергетическом секторе. С тех пор он зарекомендовал себя как один из лидеров в разработке и производстве автоматизированных систем для тепловых процессов в энергетике.