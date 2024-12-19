В Ялуторовске строитель оказался подвешенным за капюшон к стреле крана

Posted 19 декабря, 08:44
Published 19 декабря, 08:44
Modified 19 декабря, 08:46
Updated 19 декабря, 08:46
Машинист автомобильного крана Шевелев поднял на высоту пятого этажа рабочего, зацепившегося капюшоном за стрелу. Строитель не был пристегнут страховкой и, когда сорвался с крана, сильно разбился. Пострадавший умер в больнице. Машинист крана оказался фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Инцидент случился 1 ноября 2023 года на стройке многоэтажного дома в Ялуторовске. Следователи собрали доказательства, что Шевелев не убедился в безопасности маневра и смотрел на регулировщиков, которые сигналили об опасности. Машинист признал свою вину и подтвердил, что зацепил краном капюшон рабочего.
Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Ялуторовский районный суд приговорил Шевелева к полутора годам лишения свободы условно. Его испытательный срок продлится год.
Как сообщал «Наш Город», монтажник упал с высоты 13-го этажа на стройке. Он работал с напарником, но тот не услышал криков о помощи.