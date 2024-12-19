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Posted 19 декабря, 08:44

Published 19 декабря, 08:44

Modified 19 декабря, 08:46

Updated 19 декабря, 08:46

В Ялуторовске строитель оказался подвешенным за капюшон к стреле крана

В Ялуторовске строитель оказался подвешенным за капюшон к стреле крана

19 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Рабочий разбился насмерть, упав с высоты пятого этажа.

Машинист автомобильного крана Шевелев поднял на высоту пятого этажа рабочего, зацепившегося капюшоном за стрелу. Строитель не был пристегнут страховкой и, когда сорвался с крана, сильно разбился. Пострадавший умер в больнице. Машинист крана оказался фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Инцидент случился 1 ноября 2023 года на стройке многоэтажного дома в Ялуторовске. Следователи собрали доказательства, что Шевелев не убедился в безопасности маневра и смотрел на регулировщиков, которые сигналили об опасности. Машинист признал свою вину и подтвердил, что зацепил краном капюшон рабочего.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Ялуторовский районный суд приговорил Шевелева к полутора годам лишения свободы условно. Его испытательный срок продлится год.

Как сообщал «Наш Город», монтажник упал с высоты 13-го этажа на стройке. Он работал с напарником, но тот не услышал криков о помощи.

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#Марина Коржина#Происшествия#Суд#Стройка
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