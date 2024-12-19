В Ялуторовске строитель оказался подвешенным за капюшон к стреле крана

Инцидент случился 1 ноября 2023 года на стройке многоэтажного дома в Ялуторовске. Следователи собрали доказательства, что Шевелев не убедился в безопасности маневра и смотрел на регулировщиков, которые сигналили об опасности. Машинист признал свою вину и подтвердил, что зацепил краном капюшон рабочего.