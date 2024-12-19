В Тюменской области откроют еще два индустриальных парка

Posted 19 декабря, 05:54
Published 19 декабря, 05:54
Modified 19 декабря, 05:56
Updated 19 декабря, 05:56
Областные власти согласовали создание двух новых индустриальных парков. Они будут носить названия «Рощино» и «Московский», сообщил гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев на заседании регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.
Парк «Рощино» появится в районе аэропорта в 2025 году и займет 15,6 га. Резиденты индустриального парка смогут сами выбрать торговые помещения и землю для дальнейшего строительства.
«В парке „Рощино“ будет представлена наша застройка формата light industrial: производственные комплексы, которые позволяют совмещать производственные, складские, офисные и представительские функции», — пояснил Ермолаев.
Под «Московский» индустриальный парк отведут 71,75 га рядом с федеральной трассой Тюмень-Екатеринбург в районе поселка Московский. Именно там планировали возвести логистический комплекс Wildberries.
В Тюменской области уже действуют индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», участники которых получили площадки со сниженным налогообложением и низкой арендной платой. В каждом парке сейчас по 12 резидентов.
Замгубернатора Андрей Пантелеев отметил, что бизнес по-прежнему готов арендовать землю для реализации инвестиционных проектов без торгов. В индустриальных парках предприниматели могут получить услуги под ключ, а с помощью господдержки снизить издержки.
Напомним, глава Тюменского района Ольга Зимина анонсировала появление нового индустриального парка около трассы Тюмень-Екатеринбург. В сентябре проект находился на стадии подготовки документации для формирования списка резидентов на землю.