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Posted 19 декабря, 05:54

Published 19 декабря, 05:54

Modified 19 декабря, 05:56

Updated 19 декабря, 05:56

В Тюменской области откроют еще два индустриальных парка

В Тюменской области откроют еще два индустриальных парка

19 декабря 2024, 05:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
Два новых индустриальных парка появятся в Тюменской области в 2025 году.

Областные власти согласовали создание двух новых индустриальных парков. Они будут носить названия «Рощино» и «Московский», сообщил гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев на заседании регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.

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Парк «Рощино» появится в районе аэропорта в 2025 году и займет 15,6 га. Резиденты индустриального парка смогут сами выбрать торговые помещения и землю для дальнейшего строительства.

«В парке „Рощино“ будет представлена наша застройка формата light industrial: производственные комплексы, которые позволяют совмещать производственные, складские, офисные и представительские функции», — пояснил Ермолаев.

Под «Московский» индустриальный парк отведут 71,75 га рядом с федеральной трассой Тюмень-Екатеринбург в районе поселка Московский. Именно там планировали возвести логистический комплекс Wildberries.

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В Тюменской области уже действуют индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», участники которых получили площадки со сниженным налогообложением и низкой арендной платой. В каждом парке сейчас по 12 резидентов.

Замгубернатора Андрей Пантелеев отметил, что бизнес по-прежнему готов арендовать землю для реализации инвестиционных проектов без торгов. В индустриальных парках предприниматели могут получить услуги под ключ, а с помощью господдержки снизить издержки.

Напомним, глава Тюменского района Ольга Зимина анонсировала появление нового индустриального парка около трассы Тюмень-Екатеринбург. В сентябре проект находился на стадии подготовки документации для формирования списка резидентов на землю.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Инвестиции#Индустриальные парки
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