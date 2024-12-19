В Тюмени 19 декабря ожидается снег и -5

В Тобольске 19 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с