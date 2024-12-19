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Posted 19 декабря, 01:09

Published 19 декабря, 01:09

Modified 19 декабря, 01:09

Updated 19 декабря, 01:09

В Тюмени 19 декабря ожидается снег и -5

В Тюмени 19 декабря ожидается снег и -5

19 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Облачную погоду, садки в виде снега местами умеренного, ветер 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области метеорологи в четверг, 19 декабря. Днем термометры покажут -2…-7, в ночные часы ожидается до -7…-12, местами до -17.

В Тюмени 19 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Максимальная температура воздуха днем составит -6…-5, в ночные часы ожидается до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 41 минута.

В Тобольске 19 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 25 минут.

На Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер
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В Ишиме 19 декабря ожидается пасмурная погода, снег в первой половине дня, осадки в виде снега с дождем в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -2….-4, ночью столбики термометров покажут -2. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 15:47, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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