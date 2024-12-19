В Тюмени 19 декабря ожидается снег и -5

Posted 19 декабря, 01:09
Published 19 декабря, 01:09
Modified 19 декабря, 01:09
Updated 19 декабря, 01:09
В Тюмени 19 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Максимальная температура воздуха днем составит -6…-5, в ночные часы ожидается до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Тобольске 19 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 25 минут.
В Ишиме 19 декабря ожидается пасмурная погода, снег в первой половине дня, осадки в виде снега с дождем в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -2….-4, ночью столбики термометров покажут -2. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 15:47, продолжительность дня 6 часов 56 минут.