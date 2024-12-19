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Posted 19 декабря, 11:55

Published 19 декабря, 11:55

Modified 19 декабря, 12:07

Updated 19 декабря, 12:07

В следующем году в Тюмени откроют еще семь сверхсовременных школ

В следующем году в Тюмени откроют еще семь сверхсовременных школ

19 декабря 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
Тюменские власти анонсировали строительство нескольких социально значимых объектов в городе в следующем году. Речь идет о новых школах. Все они появятся в регионе в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, почти готова школа в селе Казанское, оно вместит в себя 150 человек и 24 воспитанника детских садов.

Первоначально ее планировали сдать в начале 2025 года, однако подрядчик увеличил темпы строительства и решил сдать объект до конца года. В поселке Першино Уватского района откроют типовую школу на 60 учеников с помещением для дошколят на 20 мест.

Наиболее крупными образовательными учреждениями в текущем году стали школа в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени на 1100 учебных мест. Также отмечается школа в поселке Московский Тюменского района на 1100 учебных мест с отделением для детсадовцев на 350 мест.

При этом власти Тюмени отметили, что благодаря нацпроекту в регионе появится больше 2 с половиной тысяч учебных мест.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на строительство развязки через железную дорогу потратят 11,1 млрд. Ее будут оборудовать в течение нескольких лет, она откроет возможности разгрузить движение в черте города в несколько раз.

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#Александр Смирнов#Общество#Строительство#Школы#Новости тюмени#Инициативы
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