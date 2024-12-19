В следующем году в Тюмени откроют еще семь сверхсовременных школ

Posted 19 декабря, 11:55
Published 19 декабря, 11:55
Modified 19 декабря, 12:07
Updated 19 декабря, 12:07
Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, почти готова школа в селе Казанское, оно вместит в себя 150 человек и 24 воспитанника детских садов.
Первоначально ее планировали сдать в начале 2025 года, однако подрядчик увеличил темпы строительства и решил сдать объект до конца года. В поселке Першино Уватского района откроют типовую школу на 60 учеников с помещением для дошколят на 20 мест.
Наиболее крупными образовательными учреждениями в текущем году стали школа в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени на 1100 учебных мест. Также отмечается школа в поселке Московский Тюменского района на 1100 учебных мест с отделением для детсадовцев на 350 мест.
При этом власти Тюмени отметили, что благодаря нацпроекту в регионе появится больше 2 с половиной тысяч учебных мест.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на строительство развязки через железную дорогу потратят 11,1 млрд. Ее будут оборудовать в течение нескольких лет, она откроет возможности разгрузить движение в черте города в несколько раз.