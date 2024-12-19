В частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки

При этом слухи о стае ходили еще до этого, видели бродячих животных в черте частных домов еще несколько дней назад. Охотников и владельцев домов с огнестрельным и гладкоствольным оружием просят быть бдительными, а также в случае необходимости помочь разобраться с хищниками.