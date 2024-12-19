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Posted 19 декабря, 10:48

Published 19 декабря, 10:48

Modified 19 декабря, 11:06

Updated 19 декабря, 11:06

В частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки

В частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки

19 декабря 2024, 10:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
Жители частных домовладений Тобольска жалуются на нападения волков. До атак на людей пока не дошло, однако, как рассказывают местные жители, проблема уже коснулась одного из хозяйств.

Как сообщают пользователи в телеграм канале «Типичный Тобольск», хищники пробрались в частный дом на улице Володарского и удавили больше 30 кроликов. Хозяева боятся, что волки вернутся за курами, к которым не смогли пробраться с первого раза, и предупреждают соседей об опасности.

При этом слухи о стае ходили еще до этого, видели бродячих животных в черте частных домов еще несколько дней назад. Охотников и владельцев домов с огнестрельным и гладкоствольным оружием просят быть бдительными, а также в случае необходимости помочь разобраться с хищниками.

Отмечу, что пока что лично люди с волками не сталкивались, сообщений о прямых контактах с животными тоже еще не было.

Фото: Типичный Тобольск
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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Сельское хозяйство#Хищники#Опасность
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