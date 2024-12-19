В частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки

Posted 19 декабря, 10:48
Published 19 декабря, 10:48
Modified 19 декабря, 11:06
Updated 19 декабря, 11:06
Как сообщают пользователи в телеграм канале «Типичный Тобольск», хищники пробрались в частный дом на улице Володарского и удавили больше 30 кроликов. Хозяева боятся, что волки вернутся за курами, к которым не смогли пробраться с первого раза, и предупреждают соседей об опасности.
При этом слухи о стае ходили еще до этого, видели бродячих животных в черте частных домов еще несколько дней назад. Охотников и владельцев домов с огнестрельным и гладкоствольным оружием просят быть бдительными, а также в случае необходимости помочь разобраться с хищниками.
Отмечу, что пока что лично люди с волками не сталкивались, сообщений о прямых контактах с животными тоже еще не было.
Ранее сообщалось о том, что известную «Трассу смерти» Тюмень — Омск планируют расширять с обеих сторон.