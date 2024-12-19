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Posted 19 декабря, 04:11

Published 19 декабря, 04:11

Modified 19 декабря, 04:13

Updated 19 декабря, 04:13

Тюменская область вошла в топ-20 по турпотоку

Тюменская область вошла в топ-20 по турпотоку

19 декабря 2024, 04:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Тюменская область стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма по итогам 2024 года.

Определен топ-20 самых популярных регионов для путешествий у россиян. Специалисты «Авито Путешествий» построили рейтинг на основе данных о бронировании жилья в каждом регионе. В Тюменской области посуточная аренда жилья стала еще и одной из самых доступных по стране.

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«Тюменская область попала во вторую десятку по числу бронирований квартир и по числу бронирований загородных домов за 2024 год. Регион расположился на 17 месте», — говорится в сообщении сервиса.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Тюмени составила 2700 рублей. Загородный дом обойдется заметно дороже — 9000 рублей, но и это не самая высокая цена среди предложений в разных регионах.

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По данным сервиса, на Тюменскую область приходится 28,6% всех бронирований в сфере зимнего туризма по Уральскому федеральному округу. Регион оказался на третьем месте после Свердловской и Челябинской областей.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Туризм#Путешествия#Рейтинг
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