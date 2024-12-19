Тюменская область вошла в топ-20 по турпотоку

Posted 19 декабря, 04:11
Published 19 декабря, 04:11
Modified 19 декабря, 04:13
Updated 19 декабря, 04:13
Определен топ-20 самых популярных регионов для путешествий у россиян. Специалисты «Авито Путешествий» построили рейтинг на основе данных о бронировании жилья в каждом регионе. В Тюменской области посуточная аренда жилья стала еще и одной из самых доступных по стране.
«Тюменская область попала во вторую десятку по числу бронирований квартир и по числу бронирований загородных домов за 2024 год. Регион расположился на 17 месте», — говорится в сообщении сервиса.
Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Тюмени составила 2700 рублей. Загородный дом обойдется заметно дороже — 9000 рублей, но и это не самая высокая цена среди предложений в разных регионах.
По данным сервиса, на Тюменскую область приходится 28,6% всех бронирований в сфере зимнего туризма по Уральскому федеральному округу. Регион оказался на третьем месте после Свердловской и Челябинской областей.