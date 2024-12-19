Тюменская область вошла в топ-20 по турпотоку

Определен топ-20 самых популярных регионов для путешествий у россиян. Специалисты «Авито Путешествий» построили рейтинг на основе данных о бронировании жилья в каждом регионе. В Тюменской области посуточная аренда жилья стала еще и одной из самых доступных по стране.