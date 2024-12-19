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Posted 19 декабря, 06:46

Published 19 декабря, 06:46

Modified 19 декабря, 06:48

Updated 19 декабря, 06:48

Тюменка отпинала соседку за обвинения в черной магии

Тюменка отпинала соседку за обвинения в черной магии

19 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Две женщины поссорились из-за черной магии: одна обвинила другую в ритуалах с ее фотографией.

Жительница Тюменской области обвинила соседку Валентину в проведении ритуалов черной магии. Женщина заявила, что Валентина «колдовала» над ее фотографией. Свой снимок пострадавшая нашла на кладбище и была уверена, что там с недобрыми намерениями побывала ее соседка.

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Вернувшись домой, женщина пришла с претензиями к «виновнице» своих бед. Слово за слово, женщины разругались, и в порыве злости Валентина повалила обвинившую ее соседку на пол.

«Валентина толкнула П., и, когда та упала, нанесла ей около пяти ударов ногами по различным частям тела, причинив своими действиями физическую боль». — говорится в постановлении суда.
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Мировой судья не стал разбираться в магических способностях подсудимой. Но в рамках административного дела Валентину признали виновной в побоях. Наказанием стал штраф в размере 5000 рублей.

Как сообщал «Наш Город», назвавшаяся экстрасенсом мошенница обманула девушку из Ишима. «Гадалка» пообещала снять порчу с помощью ритуалов, для которых выманила у пострадавшей свыше 23 тысяч рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд
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