Тюменка отпинала соседку за обвинения в черной магии

Жительница Тюменской области обвинила соседку Валентину в проведении ритуалов черной магии. Женщина заявила, что Валентина «колдовала» над ее фотографией. Свой снимок пострадавшая нашла на кладбище и была уверена, что там с недобрыми намерениями побывала ее соседка.